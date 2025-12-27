超兇MC雪地大解放 泳裝開大洞彎腰「炸出麻糬」！

娛樂中心／江姿儀報導



「超兇MC」巫苡萱過去曾是樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」人氣成員，擁有一雙纖細長腿與傲人身材，個性熱情大方，深受大批粉絲喜愛。今年她轉為球團MC，雖然不再是啦啦隊身分，但她仍時常在社群上和老粉絲們互動，也不吝放送福利，近日她曬出一組雪地辣照，再度吸引粉絲朝聖。





樂天超兇MC雪地解放「泳裝開大洞」！彎腰「炸出白麻糬」網暴動：不冷嗎？

超兇MC巫苡萱分享雪場辣照，無懼寒冷全身只穿一件連身泳裝。（圖／翻攝巫苡萱IG）

巫苡萱近日發文召集粉絲一起於明年（2026年）前往日本滑雪，也分享雪場辣照。只見她身處銀白天地，地上覆蓋靄靄白雪，卻無懼寒冷穿著連身泳裝對著鏡頭露出可愛表情。她戴著超萌熊熊帽，精緻俏麗的面容白裡透紅，黑色泳裝綁帶交叉纏繞在脖頸，挖空設計展現超反差的暴力身材。另一張滑雪照，她下身穿著藍色運動長褲，上身只穿淺藍小背心，長髮自然披散在兩側，一手攀在滑雪板上，嬌俏臉蛋、窈窕體態宛如少女，完全看不出真實年齡。

廣告 廣告

樂天超兇MC雪地解放「泳裝開大洞」！彎腰「炸出白麻糬」網暴動：不冷嗎？

巫苡萱雪地大解放，嬌俏臉蛋、窈窕體態宛如少女，完全看不出真實年齡。（圖／翻攝巫苡萱IG）

冰火兩重天的震撼風光，更是讓大批粉絲瞬間暴動、湧入搶看，超過1.5萬人圍觀，網友盛讚「好好看」、「好吸引人喔」、「會不會太辣」、「陽光美少女」、「喜歡第五張妳吐舌頭好可愛」、「苡萱好可愛」、「可辣可甜可愛可綜藝可以滑雪啦」、「不會冷嗎？」、「超級美的超級可愛的超級好看雪中不冷嗎」、「有點好看」、「可以指定苡萱指導（滑雪）嗎？」、「太厲害了，也太辣了啦」、「誰啊…這麼可愛！根本十八歲」。





原文出處：超兇MC雪地解放「泳裝開大洞」！彎腰「炸出白麻糬」網暴動：不冷嗎？

更多民視新聞報導

峮峮才卸主持棒！突被拍「下身失蹤穿黑絲」網急壞：蓋不住

電競女神「超兇戰袍」慶聖誕 「猛洩麻糬」險掉出！

三上悠亞社群驚見「吊嘎美男」 全場急哭：打咩

