超冏！竹市垃圾車沿路冒煙好危險 清潔隊員這樣做引圍觀

〔記者洪美秀／新竹報導〕超冏！新竹市有網友在臉書社群「新竹爆料公社」發文，指稱昨晚在竹市境福街，竟看到垃圾車的車斗沿路冒煙，擔心是垃圾車故障，擔心可能因悶燒而自燃爆炸。後清潔隊員發現，趕緊下車將垃圾車內的垃圾都倒出來，再跟民宅借水降溫處理，才結束一場可能的危險。但因清潔員將垃圾車的垃圾倒出來灑水的情況很罕見，也引發居民圍觀，直呼第一次看到垃圾車冒煙，且垃圾車不是收垃圾而是倒垃圾。

新竹市環保局表示，依據駕駛回報，不知原因垃圾車持續冒煙，擔心有狀況，經清潔隊工作人員將垃圾推出並向附近民眾借水處理後，才化解狀況，且不是垃圾車故障所致。後續環保局會由環衛科加強網站及媒體宣導，籲居民垃圾要做好分類，包括行動電源、電池等易燃物品，請勿置放垃圾袋中丟入垃圾車，以免造成垃圾悶燒致損壞垃圾車情況。垃圾分類與資源回收會再持續加強宣導，籲民眾配合。

