超冤政三代1／恐怖前夫誹謗他外遇瑜珈女神遭訴 陳立夫之孫怒還原真相

財團法人立夫醫藥研究文教基金會董事陳紹誠，被「瑜珈女神」夏米雅前夫韓傑儀誣控，現已向對方提出妨害名譽告訴，韓則被依加重誹謗起訴。（圖／周志龍攝）

「瑜珈女神」夏米雅憑藉姣好外型、精緻臉蛋以及優雅的空中姿態吸引13萬粉絲，卻在2024年6月被前夫韓傑儀誹謗外遇國民黨大老陳立夫孫子、財團法人立夫醫藥研究文教基金會董事陳紹誠，陳不滿抹黑、憤而提告，韓傑儀現已遭台北地檢署依加重誹謗罪起訴，陳紹誠也決定還原真相，希望大眾能看清韓傑儀真面目。

陳紹誠出身國學與中醫世家，祖父陳立夫曾任教育部長和中國國民黨中央執行委員會秘書長，陳紹誠則先後進入美國普度大學、上海交通大學和香港中文大學就學，後又到湖南中醫藥大學進修中醫博士，更曾與藝人丁春誠、陳紹誠、高以翔組成「時尚F4」，近年逐漸消失在螢光幕前，2024年卻因韓傑儀誹謗其介入夏米雅的婚姻而再次成為媒體焦點。

陳紹誠回憶，韓傑儀與夏米雅在2020年離婚，他與夏在2023年透過朋友介紹認識，起初雙方互動不多，是其協會當年10月協辦音樂會，而夏米雅在慈善團體「雪愛天使團」擔任召集人，夏米雅詢問是否能送25張票給育幼院孩童入場欣賞，自己欣然應允，雙方這才展開聯繫，並因此看過夏身分證，確認配偶欄為空。

同年12月8日，陳紹誠與朋友相約逛基隆夜市，並約住基隆的夏米雅同行，陳還與友人一同送夏米雅回家，卻被住在夏家對面的韓傑儀發現並拍照，韓將照片傳給夏米雅，強調自己是「順手拍的」，還聲稱「很開心有人送妳回家」，卻在幾天後找上陳紹誠住處，警告陳要他離夏米雅遠一點。

陳紹誠回憶，同年12月11日，韓傑儀突然登門，聲稱其為夏米雅的老闆兼丈夫，並拿出多張照片、結婚證和身分證試圖證明2人間的夫妻關係，以及還有共同居住事實，如陳紹誠不與夏保持距離，他則將找媒體破壞其名聲，讓其離開台灣。

而在韓傑儀拿出的照片中，還有陳紹誠幾天前才送給夏米雅的中藥，陳將韓傑儀打發走後「越想越不對勁」，詢問夏是否還與韓同住，夏則嚴正否認，稱雙方僅有經紀約關係，私底下毫無互動，調閱其住家監視器才發現韓會趁她不在家實偷偷潛入其住處，夏米雅則立即向韓傑儀提告侵入住宅並提起為期兩年的保護令，雙方就此鬧翻。

「但夏米雅是韓的搖錢樹，韓這才不甘心，一直使用各種手段想從她身上再榨出最後價值。」陳紹誠說，韓傑儀與多位訴訟方都有糾紛，前後被判賠2、3000萬，常年來都靠夏米雅經紀人身分分潤以維持生計，夏申請保護令後，韓動作頻頻，同年12月還帶警察上門聲稱要「抓姦」，夏不堪其擾，致電警局詢問為何要帶受保護令限制的加害人來被害人家，警方這才意識到不對而離開。

「瑜珈女神」夏米雅外型姣好、臉蛋甜美，在臉書上吸引13萬粉絲，卻險些被前夫害得社會性死亡。（圖／固力狗提供）

而夏米雅在忍無可忍下，還拜託陳紹誠拔掉自己名下、借給韓傑儀駕駛的車輛車牌，原意是讓積欠約10萬罰單的韓傑儀不得再上路，韓傑儀卻懷恨在心，2024年6月向媒體指控陳紹誠介入自己與夏米雅的婚姻，試圖營造被害人形象，雙方也對簿公堂。

陳紹誠說，韓傑儀先後曾告夏米雅背信、竊盜、2次違反著作權法、業務侵佔、2次妨礙電腦使用、2次妨害秘密、妨害名譽等全都不起訴，還曾告他與夏米雅妨害配偶權，並求償500萬元，因他繳不起訴訟費用還「降價」至100萬，最終法院也駁回其訴求。

「因為他惹到我了。」陳紹誠說，他也控告韓傑儀侵入住宅、恐嚇、妨害名譽和誣告等罪，侵入住宅，韓被依妨害自由無故侵入住宅罪處拘役40天，檢方並於日前以加重誹謗罪起訴韓傑儀，他這才選擇將事實公諸於眾，希望大眾能看清韓傑儀真面目，別再有人被他欺騙。

陳紹誠曾與藝人丁春誠、陳紹誠、高以翔組成「時尚F4」，近年逐漸消失在螢光幕前，卻因遭誹謗而再次成為大眾焦點。（圖／翻攝陳紹誠臉書）

韓傑儀回應，陳紹誠的控訴純粹是誣告事件，認為陳明知事實卻故意以周刊為證據提告，而陳有親戚在司法界當高官，案件原先不起訴，卻在他提再議後被起訴，加上周刊記者做偽證，後續則將傳喚該記者作為證人。

至於夏米雅控訴部分，韓傑儀表示，當初夏米雅身無分文來台，他在夏身上花了5、6000萬元，出唱片等宣傳都由自己支付，「難道她要向法官證明，自己帶幾千萬來台灣嗎」，且2人假離婚後仍一同生活，與正常人再一起相處無異，後續則會持續採取法律行動。

