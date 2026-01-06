超冷血！台中豪宅惡老闆揪小弟虐殺助理 急找護理師「我才能繼續虐」

台中市西屯區七期豪宅，許姓男子遭凌虐致死，近日法院審理中。取自黑色豪門企業



駭人聽聞的豪宅虐殺案！台中七期豪宅2024年發生殘忍至極的虐殺，時任台中警局第六分局警友站32歲劉姓副站長，因傳播小姐費用、請款問題，與27歲許姓男助理起口角爆發衝突，劉男夥同友人等4人除了把許男強押至台中七期豪宅，甚至利用10種不同工具，把許男衣服扒光虐待4小時致死。甚至，劉男一度看許男昏迷過去，還要找護理師來維持生命跡象，原因是「我才能繼續虐他」，讓人直呼太恐怖。

該案件昨天（1／5）起於台中地院開庭審理，今天（1／6）傳喚法醫出庭作證，預計9日下午宣判。

廣告 廣告

回顧案情，32歲的劉男2020年起聘雇許男擔任助理，負責協助處理各項雜事，但兩人因為傳播小姐費用及請款事宜爆發衝突，2024年10月18日凌晨，劉男夥同劉姓友人、石姓助理及林姓少年，將許男拘禁毆打。

許姓男子遭使用老虎鉗、噴火槍等工具，凌虐4小時身亡。Gemini生成示意圖

檢警調查發現，他們將許男綑綁囚禁在陽台，持鋁棒、皮帶毆打，又將許男脫光剩內褲，再拿鈑手、尖刀刺割，以噴槍型打火機灼燒，電擊棒電擊、空氣槍射擊，還拿老虎鉗拔門牙，甚至拿榔頭敲打生殖器。另外，還強迫許男喝下毒品咖啡包，連續施虐長達1天。

甚至許男已經被凌虐昏了過去，劉姓共犯曾傳訊息給友人，表示想找名護士到場幫許男維持生命跡象，劉姓共犯還冷血說「才能繼續虐他」。

直到19日晚間6時許，許男失去生命跡象，劉男等人見狀立即打電話叫民間救護車到場，救護員趕抵時發現許男已明顯死亡，救護也請豪宅保全人員報警，全案才曝光。

法醫相驗後發現許男全身共有62處外傷，包括陰莖也遭凌虐，全身遍體鱗傷。全案依三人以上共同攜帶兇器對被害人施以凌虐而私行拘禁致死、強暴方法使人施用第三級毒品等罪嫌起訴劉男等3人；林姓少年則由少年法庭調查審理。

《太報》關心您，勇敢拒絕任何形式暴力，求助專業人員保護自己與他人的安全。

‧全國家暴專線：113

‧報警：110

‧線上通報：關懷e起來

更多太報報導

茗香園冰室老闆起訴！人氣餐廳為何涉洗錢306億元 來龍去脈一次看

朴娜勑遭爆「車上活春宮」 經紀人被迫旁觀：太激烈還猛踢椅背

《黑白大廚2》大出包！「料理怪物」身分洩 粉絲暴動狂轟「低級劇透」