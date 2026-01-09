超冷！入冬首波寒流達標 全台17縣市低溫特報、玉山再降雪

1/9玉山氣象站早上6時觀測有降雪現象，8時降雪持續中。氣象署提供



氣象署表示，今(1/9)日至明(1/10)日白天強烈大陸冷氣團稍減弱，白天氣溫稍回升，夜晚及清晨受輻射冷卻影響，溫度仍偏低，西半部及宜蘭低溫約9至13度，花東約14、15度，請注意保暖措施，白天氣溫稍微回升，北部及宜花高溫16至18度，中南部及臺東高溫約20至23度，西半部日夜溫差大，氣象署今晨也針對全台17縣市發布低溫特報。

1/9早上各地天氣。氣象署提供

1/9低溫特報。氣象署提供

氣象專家吳德榮在「洩天機教室」專欄說明，今晨中南部因雲多，而金馬外島則因風大，故僅北部、東北部符合強「輻射冷卻」的兩個要件：晴朗、靜風，故有全台最低氣溫、就發生在北台灣的特殊現象。截至清晨5：31，本島縣市平地的最低氣溫、前3依序為：新竹(關西鎮)5.4度，新北(石碇區)5.7度，台北(北投區)5.9度。台北測站亦已降至9.2度，入冬首波「寒流」達標，而本島平地最低氣溫降至5度，皆符合預期。

廣告 廣告

降雨情形方面，今日各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴到多雲，僅東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨。

今日玉山氣象站早上6時觀測有降雪現象，8時降雪持續中。氣象署提醒，近期高山氣溫偏低，夜間及清晨路面易結冰並有霧淞、結霜機率，若水氣條件配合，海拔3000公尺以上及中部以北海拔2500公尺左右或以上高山不排除有零星降雪或下冰霰，行車用路及登山請注意路況安全，高海拔山區作物嚴防霜害。

1/9玉山氣象站早上6時觀測有降雪現象，8時降雪持續中。氣象署提供

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今日強烈大陸冷氣團稍減弱，環境風場仍為東北風，東北風可能挾帶微量境外污染物移入影響臺灣及離島，中南部位於下風處，污染物易累積；花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭空品區及澎湖為「普通」等級，雲嘉南局部地區短時間達橘色提醒等級；高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級；詳查。

1/9空品。環境部提供

至於未來天氣，氣象署指出，明(1/10)日晚起起至12日清晨，另一大陸冷氣團南下及影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；明日基隆北海岸、北部山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。

氣象署表示，12日白天起大陸冷氣團減弱，北部及東北部氣溫回升，輻射冷卻影響，各地早晚仍偏冷，西半部日夜溫差大；12日白天至15日各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

更多太報報導

【一文看懂】陳志到底是誰？詐騙、賭博、洗錢手法大破解 太子集團「從零到富可敵國」

朴娜勑遭爆「車上活春宮」 經紀人被迫旁觀：太激烈還猛踢椅背

曾馨瑩跨年放閃照連發 郭台銘「髮色」成焦點