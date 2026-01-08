超冷6度激寒時間曝光 鄭明典一圖秒懂急凍原因

強冷空氣襲台，全台有感降溫。（圖／中央氣象署）





強冷空氣襲台，這波降溫全台有感，高山都下起了雪，今（8）日台大大氣博士賈新興指出，預計本波最低溫會出現在今日深夜至明（9）日清晨，以及明日深夜至10日清晨，西半部空曠區域低溫恐下探6至8度，將冷到13日；前氣象局長鄭明典則曬出衛星雲圖，表示今晚會有「很明顯的輻射冷卻低溫」。

賈新興在臉書發文，這波預計會冷到13日，最低溫則會出現在今日深夜至明日清晨，以及明日深夜至10日清晨，台北氣象站低溫預估9.8至10.5度、西半部空曠區域低溫預估6至8度左右。

鄭明典也在臉書分享2張衛星雲圖，第一張是「雲街」冷高壓，雖然很小，但是因為是藏在典型冬季冷高壓中，所以這股冷空氣會隨著北風南下，今晚將帶給台灣一些氣溫上的波動；第二張則是顯示台灣上空雲量逐漸消失，地形變得清澈，這代表冷高壓中心偏南，並且在接近台灣的地方出海，正是「輻射冷卻預兆」，今晚會有很明顯的輻射冷卻低溫。

中央氣象署對全台17縣市發布低溫特報，今日新北市局部地區有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率；基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請民眾多加留意。

