超凍寒流殺到！醫曝暖暖包「黃金部位」一貼全身熱

2026年首波冷氣團來襲，中央氣象署預報台灣本島清晨平地低溫可能跌破5度，全台各地氣溫驟降，民眾紛紛尋求最有效的保暖方法。

日本醫學博士福田千晶在著作《暖活：手腳冰冷隱藏著可怕的危機！》中表示，許多人習慣將暖暖包握在手上或放口袋，但這只能讓手部溫暖，其他部位依然冰冷，浪費了暖暖包的熱能。福田千晶建議，若身邊只有一個暖暖包，最優先貼在腰部。腰部聚集肝臟、腎臟等血液流量豐富的器官，只要腰部暖和，大腦就會釋放放鬆信號，讓血液輸送至全身，連四肢末梢都會開始回溫。

中醫師陳梓頤則建議將暖暖包貼於三個關鍵穴位。大椎穴位於頸部後側最突起下方凹陷處，溫暖此穴能提升背部陽氣，促進全身血液循環。關元穴即丹田位置，是全身臟腑與經絡根本，特別適合經痛女性使用。命門穴位於背後正中線與肚臍相對位置，可溫腎助陽並快速溫暖下肢。陳梓頤提醒，貼式暖暖包務必隔著衣物使用，每次不宜超過10分鐘，避免低溫燙傷。

穿搭方面，過去流行的洋蔥式穿搭因層數過多顯得臃腫，現今玉米式穿搭更受推崇。此法主張內層穿發熱衣或刷毛內搭，中層加保暖背心，外層選用兼具防風防潑水功能的機能外套。日本節目實測發現，羽絨外套內搭薄上衣比厚毛衣更暖，因羽絨需感應人體溫度形成空氣層，厚衣反而阻斷體溫傳導。

針對機車族，專家指出在實際溫度10至13度時，時速50公里的騎行速度可能降低體感溫度1至5度。12度環境溫度下，以時速60公里騎車，體感溫度可降至1度。網友在PTT熱議兩件式雨衣防風防水效果極佳，稱強過羽絨衣，成為機車通勤族的實用選擇。近期流行的背心型暖暖包雖能保暖背部，但穿脫較麻煩且容易位移。中醫師吳明珠表示，背部是防風寒入侵的第一道防線，背部保暖能提升整體温度。

選購保暖外套時，專家建議注重五大原則：防風功能應對強風需求、防潑水應付突發降雨、輕巧易收納因應溫差變化、具設計感避免臃腫，以及機洗易保養提升耐用度。面對極端低溫挑戰，掌握這些保暖技巧，民眾將能有效對抗寒流威脅。

