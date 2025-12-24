超凶在台日本留學生神到了 挺「超大杯牛奶」認證天然的！網暴動驚：不是拍片？

正妹日本留學生引發網友暴動。（翻攝自宇佐美里奈IG）

一位長相甜美的日本留學生近日因出現YouTuber黑男頻道中的《黑男邱比特》系列中，引發網友暴動，日本留學生「尺度破表」的幽默感，還直率表示自己只愛「DDD（大鵰鵰）」，讓大票網有暴動，被紛紛直喊「傳送門呢！」

YouTuber網紅黑男23日更新《黑男邱比特》頻道最新影片，採訪到一位長相甜美的日本留學生。黑男詢與女學生聊天時，問她喜歡什麼類型的男性時，女學生竟語出驚人地回答「大鵰鵰」，讓黑男當場笑翻，再被追問是否有其他要求，女學生想都沒想甜笑直回「Only大鵰鵰」，聊到台灣美食的話題，女學生則表示，最愛吃的是小籠包，還幽默地在自己胸前比劃，自封為「大籠包」，而黑男好奇詢問胸部的真實性時，女學生也超大方左右跑，證明自己的胸部是真材實料。

宇佐美里奈自稱日本留學生，外型亮麗、身材性感。（翻攝自宇佐美里奈IG）

該影片一曝光，就掀起大票網有暴動，紛紛表示「這個好，請問ig?」「黑男成天拍爛片，害我浪費2小時重播」「這超頂」「3顆巨頭現身」「（胸）這是真的不信您注意看手臂旁邊」，由於女學生外型亮麗加上身材不科學，因此也有不少網友紛紛驚呼問「確定是留學生不是拍片的」「這是av女優來留學嗎」。

對此，就有網友神到正妹留學生的社群，原來是IG擁有超過11萬人追蹤的網紅宇佐美里奈（宇佐美りな），自稱擁有I乳，經常在社群分享美照和影片，本身也有在接拍性感寫真。

