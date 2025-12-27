超划算交易！帛琉承接美非法移民「換現金」 爽拿2.4億還能補充勞工

[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導

自美國總統川普（Donald Trump）上任後，美國政府就一直積極處理非法移民問題，而據外媒報導，美方最近和帛琉達成協議，將提供750萬美元（約2.4億新台幣）的金援以換取帛琉接受最多75位在美非法移民。

美國將提供750萬美元的金援以換取帛琉接受最多75位在美非法移民。（圖／白宮臉書）

根據《福斯新聞》報導，帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）辦公室與美國駐柯羅（Koror）大使館近期透過聲明表示，雙方已簽署備忘錄，由帛琉接受最多75名的無犯罪紀錄「第三國國民」到當地工作、生活，而美方為感謝協助，將給予750萬美元的金援。

廣告 廣告

帛琉政府指出，當地勞動人口匱乏，此安排將對補充勞動力有所幫助。撇除750萬美元的金援，美方還會再分別提供600萬美元及200萬美元，用以改善帛琉的公務員退休金制度及實行新的執法措施。

更多FTNN新聞網報導

奈及利亞許可！美軍精準空襲「ISIS」 川普：送給他們一份聖誕禮物

川普任命特使稱將協助格陵蘭納入美國 丹麥表示「憤怒」將召見美大使

美國布朗大學槍擊案…嫌犯移民背景曝光 川普怒令：暫停「綠卡樂透」

