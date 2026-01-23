超划算又體面！好市多過年水果禮盒熱賣 網友：都買來自己吃

cnews207260123a01

CNEWS匯流新聞網記者許哲綱／台北報導

年關將至，美式賣場好市多（Costco）水果禮盒超搶手。會員們分享，包括紐西蘭空運櫻桃、日本蘋果禮盒、總統梨、韓國梨等，不但價格親民，一盒只要999元到1499元，品質更讚大顆又甜，不少品項外面還買不到。大家都說，水果禮盒最划算的真的是好市多，送禮又體面，要趕快搶購。

會員們討論的好市多熱賣過年水果禮盒，日本蘋果有日本金星慕姿蘋果禮盒一盒999元及日本世界第一蘋果，一盒售價1399元。還有紐西蘭空運櫻桃一盒原價1699元，降價200元，只要1499元。高級梨如東勢總統梨一盒只要999元。

一位網友在臉書社團「Costco好市多商品消費心得分享區」PO文，指成年人的「過年三寶」分別為年前採購禮盒及長輩和小朋友交代要買的東西、準備包紅包和等甄環傳開播。由於負責每年過年的採購工作，所以年初就到好市多報到，包括買了空運櫻桃送長輩，日本蘋果禮盒裡的蘋果每顆超大品質漂亮，然後買了總統梨、韓國梨等高級水果打算送主管，有送禮需求的可前往採購。

超高CP值水果禮盒引起會員熱議，有網友說，看到超多人買櫻桃，感覺大家都是想買來自己吃才仔細挑選；有人之前買過日本蘋果禮盒，真的很好吃。不少人說禮盒的價格很可以，沒想像中貴，而且送禮很體面。還有人許願今年有人送自己好市多蘋果禮盒。有網友說，重點是這些平常買不到，都是過年期間才有，所以都買來自己吃。

除了蘋果跟櫻桃，大家也推草莓，很大一顆兩盒才899元很划算；有人本來想買來送人，但忍不住先吃一盒，超甜價錢也不貴。現場各種禮盒超多，光梨子就有兩三種可入手。

