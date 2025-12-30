超前部署強化防汛量能 台南啟用60台移動式抽水機

因應極端氣候帶來的強降雨挑戰，台南市政府持續加強防汛整備，30 日於新市區座駕抽水站舉行「114 年度 0.3CMS 移動式抽水機交機啟用儀式」，新購 60 台高效能移動式抽水機正式投入防汛行列，全面提升台南面對豪雨與颱風的應變能力。

圖說：台南市政府新購 60 台 0.3CMS 移動式抽水機完成交機啟用，採用高效能工業級引擎，將優先部署於易淹水地區，強化整體防汛應變能力。(圖片來源/台南市政府提供)

台南市長黃偉哲表示，台南為全國潛勢易淹水面積最大的城市，防汛工作不容鬆懈。市府今年爭取經濟部水利署補助 3,576 萬元，並自籌 5,364 萬元，總計投入 8,940 萬元增購移動式抽水機，雖然經費龐大，但對降低積淹水風險、守護市民生命財產安全具有關鍵效益。

圖說：台南市長黃偉哲視察新市區座駕抽水站，實地檢視移動式抽水機組運作情形，確保防汛設備維持最佳效能。(圖片來源/台南市政府提供)

黃偉哲指出，目前全市已配置 511 部移動式抽水機，新購機組將優先汰換使用年限超過 15 年的老舊設備，使防汛機具維持最佳效能。即使尚未進入梅雨與颱風季，市府仍持續進行設備整備與演練，落實「超前部署、預作準備」的防災原則，確保汛期來臨時能迅速應變。

水利局說明，新一批移動式抽水機採用工業級引擎，可連續運轉 24 小時以上，具備高效能與高機動性，適合快速部署於易淹水地區，能有效分散抽水站負荷，提升整體治水效率。除移動式設備外，市府近年亦同步推動抽水站老舊機組更新，目前已完成 15 站改善工程，累計投入 6.61 億元，抽水量能顯著提升。

市府強調，未來將持續結合中央資源，從抽水設備、堤防修築、水路疏浚到應急工程多管齊下，全面提升治水韌性，朝向更安全、更具防災韌性的城市目標邁進。

