超前部署！台南北學甲3條排水整治 初估要6億元

北學甲治水，台南市水利局興建中的山寮抽水站。(記者楊金城攝)

〔記者楊金城／台南報導〕台南市水利局提出學甲區北學甲治水規劃，將改善學甲排水、瓦寮排水及北學甲排水等3條排水路，增加通洪，降低水患威脅。立委林俊憲今天(18日)下午邀集經濟部水利署第六河川局、南市水利局實地會勘，所需整治經費初估6億668萬元，林俊憲表示，將提案納入中央4年1000億治水計畫中。他強調，治水不能等災害發生才補救，必須提前部署、整體規劃，為台南未來做好準備。

為提高北學甲地區的防洪能力，台南市水利局目前正辦理北學甲排水路2.2公里堤岸改善、疏浚，預計明年汛期前完工，抽排每秒16立方米的山寮抽水站施工順利。

此次會勘顯示，學甲排水、瓦寮排水及北學甲排水3條排水路仍有部分渠段因仍是土坡或堤岸高度不足，以致未達防洪保護標準，水利局提出整治規劃由下游往上游治理，將透過河道疏浚、拓寬與堤岸加高等工程，系統性提升通洪能力，確保北學甲居民生命財產安全，所需整治經費初估要6億多元，目前進行期末規劃審查中。

林俊憲肯定水利局提出北學甲治水整體規劃，搭配抽水站建設與都市排水系統銜接，才能發揮最大防汛效益。他也特別關心目前已推動中的北學甲排水治理工程務必如期在明年汛期前完工，讓學甲區民實際感受治水改善成果。

林俊憲指出，治水是一座城市治理能力的展現，台南從溪北到溪南、從都市到農村，大台南需要一套長遠、穩健且具前瞻性的治水藍圖，才能面對氣候變遷帶來的挑戰。他強調，中央與地方必須持續攜手，提前完成規劃、爭取經費、分期推動。

