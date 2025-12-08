超前部署！新北聯醫通過溫室氣體國際認證 區域醫院永續治理新示範

新北聯醫完成113年溫室氣體盤查並取得國際認證。（新北聯醫提供）

新北市立聯合醫院三重院區今（8）日宣布通過ISO 14064-1：2018溫室氣體盤查國際認證，成為國內區域醫院中超前部署永續治理的示範案例，正式以數據化管理推動減碳行動，邁向永續醫療新里程。

面對全球氣候變遷挑戰，新北聯醫積極響應國家2050淨零排放政策，提前布建醫療體系減碳能量。今年依ISO 14064-1標準完成溫室氣體盤查後，通過DNV第三方查證，由立恩威國際驗證公司總經理謝振瑋授證，院長項正川代表受領，象徵醫院在永續治理、環境透明度與專業管理上再跨進一大步。

新北聯醫三重院區民國113年總排放量達8,034.58公噸CO₂e，其中「外購電力」為最大排放來源，占比超過6成。值得注意的是，院方更將「員工通勤」列入盤查，透過問卷掌握近千名員工的交通方式與路徑，反映醫院對全方位碳管理的重視，也將做為推動綠色交通政策的重要依據。

為使永續治理向下扎根，醫院已有7名高階主管取得「氣候與健康管理師」證照，強化對氣候風險與健康議題的專業能力。院內也逐步進行節能改善，包括提升空調效率、汰換LED燈具、推動透析中心RO中水回收，以及導入感染性廢棄物回收再製政策，展現節能、循環、減廢3大目標齊步前行。

項正川表示，永續發展不是口號，透過完整的盤查與第三方查證，可精準掌握排放熱區，做為未來推動減碳策略的重要依據。醫院亦將持續參考ISO 14064-2標準，規劃更具體、可衡量的減排專案，建立長期可追蹤的永續路徑。

新北聯醫強調，此次取得國際查證，是落實ESG、智慧節能與永續醫療的重要里程碑。未來將持續結合社區、醫療與民眾健康推廣，穩健邁向永續醫院發展的願景。

