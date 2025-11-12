超前部署 豐原轉運中心打造便捷轉乘路網
▲台中市議會交通地政委員會聽取「東勢-豐原生活圈快速道路」施工進度簡報。
台中市議會交通地政委員會考察「東勢－豐原生活圈快速道路」，進度穩健推進。大甲溪橋梁至石岡段工程預計一一五年完工，優先開放東勢至石岡段通車，目標一一八年全線啟用。市議員感謝工程人員努力付出，也盼釋出「貫通石」帶來福氣。台中市政府交通局長葉昭甫表示，市長盧秀燕推動四大轉運中心，首座啟用的豐原轉運中心，未來配合東豐快速道路通車，預期可大幅紓解車流壓力，升級整體運輸路網效率。
中市府打造的「東勢-豐原生活圈快速道路」，全線總經費達一九三‧七億元，全長九‧六公里，共計分為五個標段施作，跨越大甲溪橋梁與東勢段工程（第四、五標）已完工；而大甲溪橋梁至石岡段工程（第三標）正加緊施工中。市府交通局說明，市議會交通地政委員會市政考察「東勢-豐原生活圈快速道路」工程進度，肯定施工團隊以專業全心全力投入，為山城交通注入新動能。
交通局長葉昭甫指出，大眾運輸系統順暢與道路規劃相輔相成，盧市長上任後即投入四大轉轉運中心規劃，豐原轉運中心第一個啟用，為山城交通樞紐超前部署，未來配合東豐快速道路完工後，將能分散現有道路車流，縮短山城往返市區的時間，提供更便捷、安全且高效率的交通選擇。
交通地政委員會召集人陳政顯說明，東勢－豐原生活圈快速道路開通後，交通動線是山城的生命救援線，工程進度順利，希望一一八年全線順利啟用，將提升醫療護送、串聯國道四號、彌補資源不足、紓解車流，帶動活絡經濟、強化農業、觀光等產業的效益，讓山城整體交通再優化。
市議員吳振嘉表示，期待道路完工後吸引年輕人返鄉東勢發展，能釋出象徵好運的「貫通石」，也為山城民眾帶來幸福與希望。市議員鄭功進也表示，大甲溪橋梁至石岡段工程明年完工，先開放東勢至石岡段通車，力促全線工程如期如質完工。
建設局說明，「東勢－豐原生活圈快速道路」繼今年四月成功將跨越大甲溪，深植地方記憶的「鯉魚脊背橋」延伸接續推進後，續於雙十國慶前夕邁入隧道鑽掘階段，隧道將依國道等級標準施作，採全周式防水膜工法，減少地下水流失並落實永續理念，全線採機械開挖，不進行爆破，降低對生態衝擊。
此外，交通部高速公路局於去年四月十六日已核定「國道四號豐潭段立交增設案」，未來將可順利銜接東豐快速道路，形成由國道、快速道路至地方道路的完整交通網絡。
其他人也在看
明天能放颱風假？鳳凰颱風暴風侵襲機率出爐 7縣市破50％
鳳凰颱風來襲，暴風圈已經觸陸，中心預計將在今天（11/12）傍晚登陸，對全台多個縣市帶來威脅。根據氣象署「120小時暴風侵襲機率」顯示，全台有7縣市暴風侵襲機率超過5成，民眾應小心提防。太報 ・ 7 小時前
【觀傳媒持續更新】鳳凰轉輕颱路徑曝光 12日全台停班停課一覽
（觀傳媒）【編輯中心/綜合報導】鳳凰颱風逼近台灣，中央氣象署已於今（11）日清晨發布陸上颱風警報。根據最新觀測 […]觀傳媒 ・ 22 小時前
中共發布通緝沈伯洋 黃國昌：中國無權抓捕台灣公民
中共指控民進黨立委沈伯洋涉犯「分裂國家罪」，宣布由公安立案偵辦，揚言透過國際刑警組織全球抓捕。總統賴清德期待立法院長韓國瑜站出來率跨黨派立委聲援沈伯洋。民眾黨團總召黃國昌今天表示，中國無權抓捕任何台灣公民，但至今看不到政府作為。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 7 小時前
颱風鳳凰來襲 高雄下午風雨轉強 百貨公司提前打烊
颱風鳳凰來襲，高雄市今天停止上班、上課，市區上午幾乎無風無雨，百貨公司擠滿人潮，但下午開始部分區域雨勢漸大，漢神巨蛋、夢時代等陸續宣布營業至下午5時30分。高雄市長陳其邁呼籲民眾不要掉以輕心，預計下半天風雨轉強，請民眾做好防颱準備。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 3 小時前
賴總統喊話韓國瑜應聲援沈伯洋 藍白批情勒
中國大陸以「涉嫌分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案偵查，大陸官媒央視更播出「起底台獨沈伯洋」影片，宣稱要對沈伯洋展開全球...聯合新聞網 ・ 13 小時前
花蓮馬太鞍溪水暴漲 洪水淹沒萬榮鄉明利村部分房舍 擬擴大撤離範圍
颱風鳳凰外圍環流及東北季風影響引進豪雨，花蓮馬太鞍溪水暴漲，從左岸無堤防處沖入萬榮鄉明利村，今天上午持續降雨，明利村長林萬成表示，今天上午發現水量比昨天更大，至少成長10倍，範圍也更廣。萬榮鄉公所表示，不排除擴大明利村預警性撤離範圍。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 8 小時前
南投下架芬普尼污染蛋 回收8100顆未流入校園
南投縣政府衛生局於11月7日接獲彰化縣衛生局通知，指抽驗市售蛋品檢出「芬普尼代謝物（Fipronil-sulfone）」不符規定。南投縣衛生局隨即展開追查，針對縣內全聯及楓康超市相關批次（溯源碼I47中廣新聞網 ・ 1 天前
撥款法案送眾院表決 川普嗨喊「重大勝利」：重啟國家運作
美國眾議院12日針對重啟政府的撥款法案進行投票。共和黨領袖希望這項法案能通過，送交川普總統簽署。在此同時，美國40個最繁忙機場的航班削減幅度，今天進一步擴大到6%。（戚海倫報導） 美國聯邦參議院中廣新聞網 ・ 13 小時前
吳宗憲批不依法執行三讀法律 卓榮泰：立院通過任何法律不能破壞憲政體制
行政院長卓榮泰今天率領行政院各部會首長赴立法院進行施政報告並備質詢。國民黨立委吳宗憲質疑，立法院三讀通過的法律，行政院卻不依法執行；卓榮泰回應，立法院通過的任何法律，也不能破壞憲政體制。對於吳宗憲稱，只要被大法官宣告違憲之前，所有作為都是合法合憲；卓榮泰說，「委員您也有志於參選地方首長，如果地方議會自由時報 ・ 1 天前
入冬登革熱沒有停！又現4例 高雄、屏東爆發「跨境」群聚
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 入冬後，南部登革熱仍沒有停！疾管署今（11）日公布上週新增4例本土登革熱病例，除了新北市汐止區有一例散發個案之外，引人注意的是，高雄、屏東竟爆發疑似「跨境」群聚，一口氣有3例病例，其中1人居住高雄市鳳山區，另2人居住屏東縣萬丹鄉，曾在同一市場有活動交集，初步判定群聚感染，尚待進一步病毒基因定序確認。 疾管署統計，今年...匯流新聞網 ・ 1 天前
美將結束政府關門！川普稱是「重大勝利」 道瓊飆漲創新高
根據《半島電視台》、《TRT World》報導，川普11日在維吉尼亞州阿靈頓國家公墓舉行的退伍軍人節活動上，當眾向眾議院議長強生（Mike Johnson）及參議院多數黨領袖圖恩（John Thune）表示祝賀，稱：「恭喜……這是一次重大的勝利。我們的國家重新開放，它本不該被關閉。」這次的...CTWANT ・ 11 小時前
中央全力防「鳳凰」賴總統坐鎮應變中心 徐榛蔚又唱反調
政治中心／林彥君 胡景順 SNG 新北市報導鳳凰颱風逼近，總統賴清德親自坐鎮災害應變中心聽取簡報，不過就當中央全力防災，花蓮縣長徐榛蔚卻再度"唱反調"，不談防颱、先開批中央，還當場打出「伸手牌」，甚至要求卓榮泰提出重建計畫，並親自到花蓮向地方報告。總統坐鎮災變中心聽簡報，特別提點宜蘭縣。總統賴清德vs.宜蘭代理縣長林茂盛：「為什麼沒有一級開設，跟總統報告因為目前現階段，他的海上陸上颱風警報的，這個警戒區沒有把宜蘭納進去。」鳳凰颱風逼近，總統賴清德親自坐鎮災害應變中心聽取簡報。（圖／民視新聞）唯獨花蓮縣長徐榛蔚發言時，不但沒有針對防颱進度說明，反倒先批中央準備不夠。花蓮縣長徐榛蔚：「經濟部說不需要抽泥沙機，路邊排水這些都會因為，土泥而淹沒而塞住，所以這些的抽泥沙機，應該要準備好，我們的蘇花公路的部分，是不是請交通部，對於我們上邊坡下邊坡的部分，加速加強趕快把邊坡，把它做的強化。」災害應變中心指揮官劉世芳：「我們要先能夠維持目前的狀態，不要再有比較多的災情。」內政部長劉世芳，請徐榛蔚專注眼前防颱工作，不過徐榛蔚要的更多，針對花蓮馬太鞍溪重建特別條例，要行政院提出重建計畫，請總統到花蓮和鄉親報告。綠營議員細數這幾天的缺失，大酸特酸！（圖／民視新聞）總統賴清德：「中央一定會協助花蓮縣政府，那也請花蓮縣政府的團隊，應該要每經過一次天災，然後強化我們縣府應變災害的能力。」徐榛蔚很敢要，綠營議員細數這幾天的缺失，大酸特酸！新北市議員（民）卓冠廷：「社會有一把尺啦，那你連你宣佈這個停班停課，因為有很多人問說這個，為什麼我看不到你颱風的訊息啊，然後徐榛蔚就在他自己的，官方的台平跟大家講說，那就打1999啊，你今天要做的事情是面對颱風來，然後你怎麼應對，然後你需要中央什麼協助，就講清楚就好。」中央防災應變中心會議，讓民眾看到，哪個縣市在努力防颱。原文出處：中央全力防「鳳凰」賴總統坐鎮應變中心 徐榛蔚又唱反調！當場打「伸手牌」 更多民視新聞報導颱風假權益怎維護？勞動部強調「不出勤原則」 雇主不得視為曠工高市府總預算審查遭惡意杯葛 綠議會黨團：譴責KMT拖累市政嚴加戒備！鳳凰颱風逼近南台灣 氣象署曝明下午「這2地區」登陸民視影音 ・ 1 天前
接種保護力需兩週 疾管署提醒符合資格民眾儘速接種
疾病管制署今（11）日公布，截至 11 月 10 日止，公費流感疫苗累計接種約 545 萬人次，新冠疫苗接種約 124 萬人次，均高於去年同期。疾管署提醒，疫苗接種後約需兩週才能產生足夠保護力，符合資格但尚未接種的民眾，應儘早完成接種，以提前獲得免疫防護。 自明（12）日起，將新增提供 Novavax JN.1 新冠疫苗。年滿 12 歲以上的公費對象，可選擇接種莫德納 LP.8.1 或 Novavax JN.1 任一廠牌；6 個月以上至 11 歲的公費對象則僅可接種莫德納 LP.8.1。疾管署強調，兩種疫苗均經安全有效性驗證，呼籲符合公費資格的民眾儘快接種。 流感疫情脫離流行期 仍有重症與死亡個案依據疾管署監測資料，第 45 週（11/2～11/8）類流感門急診就診人次為 101,100 人次，較前一週下降 7.5%，且急診類流感病例比例連續兩週低於流行閾值，顯示國內已脫離流行期。 不過，上週仍新增 38 例流感併發重症病例（含 8 例 H1N1、28 例 H3N2）及 7 例死亡。本流感季截至目前累計 258 例重症病例、27 例死亡，其中 65 歲以上長者占 64%、具慢性病史者占常春月刊 ・ 1 天前
石崇良否認毒蛋拖6天公布：查到哪、公布到哪
（中央社記者沈佩瑤台北11日電）芬普尼毒雞蛋流竄9縣市，15萬顆恐全吃下肚，外界質疑檢驗報告4日出爐、9日才公布，政府慢半拍。衛福部長石崇良今天強調「查到哪、公布到哪」，是否能更快讓民眾知道可再研究。中央社 ・ 1 天前
屏東登革熱群聚！萬丹2日增2例 2案相距僅125公尺
屏東縣繼9日出現縣內首例本土登革熱病例後，10日又新增1例，個案為萬丹鄉20多歲女子，與首例的工作地相近，僅查125公尺，目前住院治療中，對此，屏東衛生局表示，已指示萬丹鄉公所成立鄉級緊急指揮中心，全力防堵疫情擴散。中時新聞網 ・ 1 天前
鳳凰逼近高屏 賴清德視察災變中心籲：全體國人務必提高警覺
即時中心／顏一軒、魏熙芸報導輕颱「鳳凰」預計明（12）日傍晚左右登陸高雄或屏東，後（13）日清晨從台東附近出海，而上陸至出海的期間，恐快速減弱為「熱帶性低氣壓」，並朝東北繼續移動。總統賴清德今（11）日午間偕同行政院長卓榮泰前往中央災害應變中心，視察「鳳凰」颱風防災應變整備工作，並提出5點提醒，請中央、地方政府及全體國人務必提高警覺，以最嚴謹態度落實各項防颱工作，將颱風可能的影響降到最低。賴清德抵達後，首先聽取簡報，接著與新北市、花蓮縣及宜蘭縣等地方政府首長進行視訊連線，了解目前防災整備情形。隨後表示，這幾天政府一直關注「鳳凰」颱風動向，除了卓院長已要求各級政府嚴陣以待，劉世芳指揮官在上週五就與中央和地方政府盤點防颱整備措施，積極採取因應作為。賴清德提及，現在「鳳凰」颱風的暴風圈已經觸及臺灣陸地，雖然根據氣象資料，颱風中心從中南部登陸；但從昨天開始，受到東北季風及外圍環流影響，北海岸、大臺北以及東北部的風雨都明顯增強，接下來幾天，中南部也都要嚴防豪大雨的侵襲。賴總統說，特別值得注意的是，這次「鳳凰」颱風的路徑是俗稱的「穿心颱」，勢必為全國各地帶來強風豪雨，請中央、地方政府以及全體國人務必提高警覺，以最嚴謹態度落實各項防颱工作。剛才透過各單位簡報以及與各縣市首長、代表視訊連線，可以看到在中央和地方政府緊密合作下，相關防災機制都已經啟動，感謝大家的辛勞。賴總統接著做出幾點提醒，第一，請中央災害應變中心密切掌握颱風最新動態，並與地方政府維持暢通聯繫，且對於可能發生的強風、豪雨、巨浪，除了發布災防告警細胞廣播訊息，更要善用媒體、社群軟體等多元管道，協助國人清楚掌握防颱應變訊息。第二，針對馬太鞍溪堰塞湖下游受災且已發布紅色警戒的區域，以及前次「丹娜絲」颱風與728豪雨重創的雲嘉南等高風險區域，請各級應變中心落實預防性安置，確實掌握撤離情形，保障國人安全。颱風過後也請相關單位就馬太鞍溪河床濬深、堤岸加高以及便橋復建，應劍及履及地完成，讓民眾可以恢復正常生活。第三，北部及東北部地區在上個月受到「風神」颱風外圍環流及東北季風影響，土壤含水量已經高度飽和，土砂災害風險很高，請相關機關及縣市政府提高警覺，儘早啟動離災避災措施。第四，目前立霧溪燕子口堰塞湖雖暫時解除危機，但中橫沿線山區地質仍不穩定，請相關部會及地方政府持續監控邊坡安全，嚴防二次崩塌發生。第五，提醒國人朋友現在開始將是颱風影響最劇烈的時間，應避免前往山區、海邊等危險場域活動，並請大家做好防颱準備。最後，總統再次感謝全國各地第一線防救災同仁，大家都是守護國人安全的堅實力量，也請執行勤務時注意自身安全，一起努力將颱風可能的影響降到最低。包括行政院政務委員季連成、秘書長張惇涵、內政部長劉世芳、農業部長陳駿季、經濟部長龔明鑫、交通部長陳世凱、原住民族委員會主任委員曾智勇Ljaucu‧Zingrur、環境部長彭啓明、數位發展部長林宜敬、文化部長李遠、國家通訊傳播委員會代理主任委員陳崇樹、衛生福利部次長呂建德、海洋委員會副主任委員張忠龍、國防部次長楊基榮、教育部次長朱俊彰等也在座。原文出處：快新聞／鳳凰逼近高屏 賴清德視察災變中心籲：全體國人務必提高警覺 更多民視新聞報導鳳凰颱風打亂空中交通 國內線航班「今下午5點後全取消」慎防強降雨！鳳凰逼近高屏 登陸後恐迅速轉為「熱低壓」鳳凰颱風減弱中！氣象專家估：週三恐登陸高雄屏東民視影音 ・ 1 天前
雨天危機！ 橋梁「金屬」伸縮縫 高雄騎士打滑自摔
高雄市多處橋梁伸縮縫因金屬材質在雨天造成機車騎士打滑摔車事件頻傳，引起民眾與市議員高度關注。高雄市工務局已著手改善，部分路段伸縮縫已覆蓋粗糙面的柏油材質以增加防滑效果。專家指出，若道路存在安全隱患導致民眾受傷，政府單位恐面臨國賠訴訟。確保道路安全不僅關乎民眾權益，更是政府應盡的責任！TVBS新聞網 ・ 6 小時前
參議院開始投票 美政府有望開門
美國參議員正在參與一系列投票，目的在達成一項結束政府停擺的協議。在參議院投票期間，航空旅行的困境還在持續。（戚海倫報導） 美國有線電視新聞網CNN報導，參議院已經展開一系列投票，最後將就一項為了中廣新聞網 ・ 1 天前
旅客惡夢！上萬航班誤點取消 美政府開門露曙光
已經停擺40天的美國聯邦政府，週日晚間出現重啟曙光。參議院在少數民主黨人倒戈下，與共和黨達成協議，讓程序性表決過關。法案將提供政府資金到明年一月，但民主黨爭取的延長健保補貼，只確定將在12月進行投票，但結果無法保證。而在政府停擺下，美國空中交通大亂，光週日就有近3千個航班被取消，上萬航班誤點。美國運輸部長警告，若政府關門持續下去，感恩節連假的航班將大減。TVBS新聞網 ・ 1 天前
泰國禁酒新令上路引爭議 當局澄清暫不立即開罰
（中央社記者李宗憲曼谷12日專電）泰國8日實施新版酒精飲料管制法，禁止民眾在禁酒時段於餐廳或商業場所飲酒，違者最高可罰1萬泰銖（約新台幣9500元）。外界憂心此舉恐衝擊旅遊與夜店業者，公共衛生部澄清，新法旨在加強宣導與教育，目前僅有公衛官員可開罰。中央社 ・ 45 分鐘前