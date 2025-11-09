超前部署! 豬瘟防疫疏失"市府補考" 盧秀燕下令防颱
中部中心／黃毓倫、陳建華、SNG 台中報導
豬瘟才剛解禁，緊接著又有颱風逼近，台中市政府超超前部署，提早兩天整備，9日中午開設三級應變中心，盧秀燕市長也親自召開應變會議。不過，綠營議員擔心的是，下雨過後，廚餘湖外溢，恐怕會造成污染，要求盧秀燕防汛計畫要到位，不要只是做做樣子開會警示！
颱風還沒來，台中市政府已經超超前部署，上至市長、下至區長、各局處，已經動起來進行整備工作。不只是三級應變中心，已經在9日中午開設，台中市長盧秀燕也親自召開應變會議，說明提早兩天整備的原因！
媽媽市長盧秀燕之前因為豬瘟事件挨轟，這回面對颱風，提早應變，還提醒新聞局要製作不同以往的圖卡，讓民眾知道這個颱風不一樣。她也在會議上不斷耳提面命，要求所有區長以及各局處嚴陣以待。儘管豬瘟事件爆發後，已經解禁，但廚餘湖還擱在那邊，民代擔心萬一下雨後污水外溢，造成環境污染！
台中市長盧秀燕受訪強調這次颱風很特別，是罕見的11月颱，而且可能會在中部登陸，有必要提早兩天整備。（圖／民視新聞）。
台中市議員（民）陳俞融：「廚餘湖如果遇到暴雨污水外溢，下游農田、飲用水，也會受到污染，所以請盧市府，不要只會開會宣示警示緊張，要讓廚餘湖掩埋的防汛計畫，抽水設備全部做到位，不要只是做做樣子。」
因應颱風，相關掩埋場已經鋪上防水布，還加上沙包加固，防止防水布被強風吹走。（圖／台中市府提供）
一次豬瘟事件，兩位局長倒台，還有動保處長也下台，這回面對颱風，市府不敢大意，盧秀燕強調，已經按照中央指示，做好相關防水措施，也要求相關單位巡視看看是否還有什麼需要加強，防止廚餘污水外溢。
原文出處：不能再失分! 盧秀燕提早2天防颱 議員憂心"燕圾湖溢流"
