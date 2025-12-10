超加工食品恐致健康風險 ABC新聞記者親身實測

英國醫學期刊《刺胳針》最新研究警告，超加工食品恐怕損害人體多個器官系統，增加肥胖、糖尿病、心臟病，甚至憂鬱症等十多種疾病風險。隨著超加工食品普及，美國近七成食品含有添加劑，ABC新聞記者親身實測，揭露這類超加工食品對健康的影響，

走進美國超市，想挑一款真正「純天然」的食品，並不容易。隨著超加工食品全面滲透，美國近七成食品含有添加劑，從顏色、質地到味道都是「精心調配」的成果。ABC新聞醫藥記者 Darien Sutton表示，多數人日常購買的食物，看似樸素，實則經過層層加工，讓它們比真正從土地裡長出的食材更具吸引力。

在美國，食品藥物管理局遵循 GRAS 公認安全原則，也就是「認為這些化學物質與添加劑是安全的」。然而 Sutton指出，在這個制度下，部分企業能繞過完整的審查程序，直接將添加劑投入食品中。美國農業部前食品安全副部長曼德更直言，企業「幾乎繞過所有流程」。

對照歐洲的監管制度，落差明顯。歐洲規定所有食品與添加物，必須在上架前證明安全。ABC新聞駐倫敦記者走進法國超市實測，發現美式三明治麵包雖然原料依舊不少，但成分只有八項，比美國常見的十多項簡潔得多。

美國的切片麵包、麥片與各種甜點長期被視為超加工食品。Sutton回憶，這些食品正是他兒時的愛好。曼德補充，美國民眾把不到收入十分之一的錢花在食物上，價格與便利性凌駕於健康考量，這也讓市場更加傾向大量生產加工食品。

最能看出差異的例子是番茄醬。法國版本的原料只有番茄、醋、糖、鹽、香草與香料。美國的版本則常加入玉米糖漿與額外調味劑，成分表差異立刻浮現。

為了了解加工方式對身體的實際影響，ABC記者前往維吉尼亞理工大學參與測試。研究團隊準備兩種營養成分相同的餐點，一份為低加工食品，另一份為超加工食品，並在兩小時內連續監測血糖變化。

研究生胡特林說明，兩份餐點在卡路里、脂肪、碳水化合物與鈉含量上完全一致。記者進食後，血糖在二十分鐘時開始上升，四十分鐘後急速飆到一百三十三。圖表顯示，記者的反應明顯高於一般受試者平均值，顯示加工程度遠比成分本身更左右血糖表現。

維吉尼亞理工大學助理教授德費利切安托尼奧表示，多數超加工食品的共通點是高脂肪、高糖分、低纖維、低蛋白質。他進一步指出，加工本身究竟如何透過機械處理或添加物影響人體，目前仍是科學界試圖釐清的關鍵問題。

近期刊登在《刺胳針》的三篇論文更提出警告，超加工食品與人體主要器官系統損害高度相關，可能提高肥胖、糖尿病、心臟病、憂鬱症等多項風險。研究團隊呼籲各國政府加強監管，減少超加工食品的生產與行銷，守住公共健康最後一道防線。

