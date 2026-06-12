超加工食品成健康隱憂 年輕人大腸癌病例增
大腸直腸癌不再只是中高齡族群的疾病。彰化秀傳醫院近期接連收治年輕患者，其中一名30多歲男子因長期血便誤以為是痔瘡，直到症狀加劇就醫，才發現已罹患大腸癌，讓他相當震驚。
該名男子平時工作繁忙，經常外食，三餐以速食、炸物及加工食品為主，鮮少攝取蔬菜水果。數月前開始出現腹脹、排便不順及血便等症狀，卻未特別留意。直到症狀持續惡化，前往醫院接受檢查後，確診罹患大腸癌。
彰化秀傳醫院大腸直腸外科醫師陳重均表示，近年大腸直腸癌患者有明顯年輕化趨勢，門診中40歲以下病例逐年增加。除家族病史等遺傳因素外，現代人飲食習慣改變也是重要原因之一。
另一名20多歲女性患者因工作壓力大、生活作息不規律，長期以便利商店食品及手搖飲料充當正餐，因持續腹痛及排便習慣改變就醫，經大腸鏡檢查後同樣確診大腸癌。
陳重均指出，近年研究發現，過量攝取超加工食品可能增加大腸直腸癌風險。所謂超加工食品，包括速食、加工肉品、零食、糖果、含糖飲料及高油高鹽食品等，這類食品普遍纖維含量不足，卻含有較高糖分、油脂及食品添加物，長期食用不僅容易造成肥胖與代謝疾病，也可能影響腸道菌叢平衡，提高罹癌機率。
他提醒，大腸直腸癌初期症狀常與痔瘡或一般腸胃疾病相似，包括血便、腹脹、腹痛、排便習慣改變、糞便變細及排便不乾淨感等，因此容易遭到忽視。不少患者直到出現持續出血、體重異常減輕或症狀惡化時才就醫，錯失早期發現與治療時機。
目前國民健康署建議一般民眾自45歲起定期接受大腸癌篩檢；若有家族病史等高風險因子，則建議40歲起開始檢查。醫師呼籲，若出現血便、排便習慣改變或不明原因體重下降等警訊，即使年紀輕也不可輕忽，應盡速就醫檢查。
陳重均強調，預防大腸直腸癌應從日常生活做起，養成均衡飲食習慣，多攝取蔬果及高纖食物，減少加工食品與含糖飲料，並維持規律運動與正常作息，配合定期篩檢，才能提高早期發現機會，降低疾病威脅。
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