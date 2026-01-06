超加工食品未妥善標示 監委促衛福部改善管理規範

不少人愛吃漢堡、薯條等西式餐點，不過這類食物因含有多種人工添加劑，被歸類為超加工食品，且世界衛生組織已經警告，超加工食品恐增加罹患慢性病機率，而我國監察委員田秋堇及蔡崇義日前調查發現，國際間已有多個國家強制規定食品警示標誌，但衛福部現行的管理規範已不符合時宜，應重新檢討改進。

監察委員田秋堇舉例，「澳洲跟紐西蘭它們是用健康之星，用半顆星到5顆星來標示。譬如說一樣的洋芋片或一樣的東西，它們的健康程度不一樣。」

監察院指出，衛福部對於超加工食品至今尚未建立系統性定義與管理架構；現行食品標示制度對於辨識食品加工程度並不友善易懂，也缺乏警示作用，不利民眾知情權；目前智利及墨西哥等國都有警示超標成分，建議可借鏡國際作法。

營養師也提醒，常見超加工食品包括汽水、洋芋片、餅乾、泡麵、香腸、火腿、沙拉醬等，若民眾長期食用，可能會讓心血管疾病或癌症風險提高。

營養師夏子雯提醒，「長期攝取過量時候，很容易導致肥胖或第二型糖尿病的風險增加，甚至會增加像乳癌、胃癌，有些癌症的發生機率。」

食藥署副署長蔡淑貞回應，「委員建議參考國際間部分國家作法，對於食品的營養資訊輔以紅黃綠圖示揭露。食藥署將依據健康署邀集營養專家討論結果後，據以修訂上述指引。」

另外，調查報告也說明，國健署編纂每日飲食指南、國民飲食指標手冊等，指南重點仍在應攝取食物，缺乏高風險食品說明，針對超加工食品也無關注，相關營養手冊已超過7年未更新，也請衛福部研議處理，提升民眾健康識能；而目前衛福部現有的食品警示，包括現場調製的飲料只要含咖啡因，都須標示咖啡因含量紅、黃、綠3色，供民眾購買時參考。