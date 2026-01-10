超危險！妹子搭「反向跨坐」騎士腿上 尷尬連結畫面曝

近日一段影片在網路上引發熱議，一名民眾在等紅燈時，目擊前方一輛機車雙載的「奇葩畫面」。不同於一般乘客坐在後座，這位乘客竟反向跨坐在騎士的大腿上，面對面抱著騎士行駛，還不斷擺動雙腿，畫面離譜又驚人。

女子反向跨坐在騎士腿上。（圖／翻攝自臉書／爆料公社）

一名網友近日在臉書「爆料公社」上傳影片，影片中可見，戴著白色安全帽的女乘客反向跨坐於騎士身上，與騎士緊緊相依，當號誌轉綠燈機車開始行駛時，女子不僅起身用力抱住騎士肩膀，雙腳還隨著車輛前進不斷擺動。

網友看完影片後紛紛留言痛批，「人不做，想當猴？」、「這一張可能會被吊銷執照，危險駕駛」、「這太危險了吧？有這麼黏嗎？」、「人與人的連結解鎖新姿勢？」、「她不尷尬，我都替她尷尬了」、「年輕人出頭真多」、「警察伯伯快來抓！」、「這在表演特技嗎？」

女子反向跨坐在騎士腿上。（圖／翻攝自臉書／爆料公社）

針對此類行為，警方指出，機車反向跨坐本身雖無明文直接罰則，但極易引發「危險駕駛」或「妨礙交通」等問題，可依《道路交通管理處罰條例》第四十五條，對駕駛人處以600元至1800元罰鍰。此外，若乘客有「未依規定乘坐」等情況，則可開罰300元至600元罰鍰。

