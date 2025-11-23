超危險！桃園「移動城堡」多次趴趴走 車主聽到要開單急了

一輛危險的「移動城堡」轎車近期在桃園地區多次出沒，車頂堆滿各式雜物，包括沙發、行李箱和收納箱等，全部僅用繩索固定在後車門把手上。這輛車況極差的轎車，不僅擋風玻璃已出現裂縫，後照鏡和引擎蓋也已損壞。據了解，車主收集這些二手物品是為了在桃園虎頭山公園拍賣換取現金，但其違規載運貨物的行為已嚴重威脅道路安全。

轎車車況極差，車頂上載著大量雜物。（圖／TVBS）

這輛車頂堆滿雜物的轎車在路上行駛時，宛如一座「移動城堡」，引起路人極大關注。許多民眾看到這景象都感到相當震驚，紛紛表示這樣載運方式非常危險，如果物品掉落可能造成嚴重事故。有民眾起初猜測車主可能是遊民，但又對遊民開車感到疑惑；也有人猜想車上物品可能是用來販售的商品；還有民眾則以為這是「雲遊四海的遊牧民族」。實際上，這些堆積如山的物品是車主撿來的二手物品，目的是要拿到虎頭山公園販售。據調查，這位車主已多次被發現違規載貨。2日在桃園虎頭山公園前被民眾拍下，22日又在景福宮前被目擊。青溪所長林稚軒表示，該小客車載運貨物不穩，行駛時顯有危害，已違反道路交通管理處罰條例第30條1項7款，可處汽車駕駛人3000元以上18000元以下罰鍰。多次出沒後，警方終於循線找到車主，他聽到要開罰，連忙保證不會再犯。

