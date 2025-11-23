超危險！桃園「移動城堡」多次趴趴走 車主聽到要開單急了
一輛危險的「移動城堡」轎車近期在桃園地區多次出沒，車頂堆滿各式雜物，包括沙發、行李箱和收納箱等，全部僅用繩索固定在後車門把手上。這輛車況極差的轎車，不僅擋風玻璃已出現裂縫，後照鏡和引擎蓋也已損壞。據了解，車主收集這些二手物品是為了在桃園虎頭山公園拍賣換取現金，但其違規載運貨物的行為已嚴重威脅道路安全。
這輛車頂堆滿雜物的轎車在路上行駛時，宛如一座「移動城堡」，引起路人極大關注。許多民眾看到這景象都感到相當震驚，紛紛表示這樣載運方式非常危險，如果物品掉落可能造成嚴重事故。有民眾起初猜測車主可能是遊民，但又對遊民開車感到疑惑；也有人猜想車上物品可能是用來販售的商品；還有民眾則以為這是「雲遊四海的遊牧民族」。實際上，這些堆積如山的物品是車主撿來的二手物品，目的是要拿到虎頭山公園販售。據調查，這位車主已多次被發現違規載貨。2日在桃園虎頭山公園前被民眾拍下，22日又在景福宮前被目擊。青溪所長林稚軒表示，該小客車載運貨物不穩，行駛時顯有危害，已違反道路交通管理處罰條例第30條1項7款，可處汽車駕駛人3000元以上18000元以下罰鍰。多次出沒後，警方終於循線找到車主，他聽到要開罰，連忙保證不會再犯。
更多 TVBS 報導
桃園赫見「阿北的移動城堡」 汽車疊疊樂綁腳踏車、塞家具
「霍爾的移動城堡」現實版！ 水電工DIY2樓變4樓 工務局：有違建要拆
騎「移動城堡」載回收物20年！71歲嬤雇用2工日賺3千
貨車臨停機車道！台中男騎士撞破頭大失血 家屬淚放棄急救亡
其他人也在看
北市女大生騎機車衝武嶺看日出 返程途中自撞護欄摔邊坡送醫不治
就讀北部某大學的19歲鄭姓女子今天清晨從北部騎機車南下，與友人到南投武嶺看日出，返程時在台中霧峰區自撞護欄、摔落邊坡，警消獲報前往救援，送往亞大醫院急救仍宣告不治。警方表示，研判疑似疲勞駕駛所致，酒測值待醫院抽血檢驗中，確切肇事原因仍待調查釐清。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 4 小時前
陸軍十軍團出事！裝甲兵登山失蹤「緊急搜尋中」
一名服役於十軍團586旅的裝甲兵江弘國，於21日獨自前往台中市和平區，挑戰「八唐縱走」路線時失蹤，最後一則訊息是告知女友「還剩1公里就下山」，目前警消正全力搜救，今（23日）加派人力搜尋。中天新聞網 ・ 3 小時前
列車遭大面積噴漆塗鴉！台鐵報警將求償
[NOWnews今日新聞]台鐵區間車竟被噴漆塗鴉！今（23）日上午台鐵1108次列車在七堵站被發現遭到大面積塗鴉。後續台鐵公司說明，已報案，因違反鐵路法，可處1年以上、7年以下有期徒刑，得併科新台幣1...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前
社交王！高市早苗G20峰會「與義總理相擁」 跟李強零互動…
據日本媒體今天（11/23）報導，日本首相高市早苗22日出席G20峰會，與各國領袖熱切交流，甚至與義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）相互擁抱，但卻跟中國國務院總理李強「零互動」。太報 ・ 5 小時前
生鏽蝸居車…綁家具出巡「1F⭢2F」畫面曝！桃園警方出手了
就快變都市傳說！一輛銀色轎車後車廂至車頂堆滿家具、雜物，僅用後出門把手幾條黑繩固定，昨（22）日這台鍋居車又在桃園趴趴走，車子生鏽了，後輪避震器已壞，沿路掉家當讓人看了心驚膽跳；原來，他吸睛收納方式並非首次亮相，這個月初就被檢舉開罰，警方也傷透腦筋，要通知車主釐清狀況。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
垃圾山悶燒引惡臭！台南市區連日受擾 後壁垃圾山殘火預估再燒七天
後壁區烏樹林廢棄物暫置場徹夜火警14小時才撲滅，垃圾堆下的高溫恐持續悶燒，台南市消防局正以怪手開挖餘燼，預計殘火處理需1周才能全數熄滅。火警濃煙原本飄散在溪北地區，23日隨著東北季風吹拂，台南市永康區、東區、南區一早都有人聞到空氣瀰漫一股臭味，鼻子過敏的民眾更...CTWANT ・ 4 小時前
桃園街頭驚見「汽車版移動城堡」載滿雜物 網熱議
桃園有民眾在街頭拍到一輛轎車，車頂至後車尾載滿大型雜物，奇特景象引發關注。影片中可見，轎車引擎蓋微微凸起，前擋風玻璃有蜘蛛網裂痕，後座車頂至車尾載滿行李箱、沙發，以及大型物件，並用繩索綁住後車門把固定...華視 ・ 12 小時前
13萬人「擠爆高雄」！ 夜市攤商樂 人潮多三倍
高雄演唱會引爆美食商機！四大演唱會首日湧入13萬人，散場後粉絲們紛紛跑到夜市覓食，瑞豐、六合夜市人潮洶湧，攤商忙到「停不下來」，食材備料比平常多一倍，老江紅茶牛奶更是大排長龍。TWICE演唱會第一天就創下4.2億元觀光產值，捷運單日運量突破35萬人次，比跨年還多，演唱會的經濟效益驚人！TVBS新聞網 ・ 9 小時前
週休三日真的要來了？提案連署已過關 勞動部最晚「這天」得回應
即時中心／黃于庭報導近年來勞權抬頭，世界多國逐步推行「週休三日」，此議題也於台灣社會爭論已久，據統計，我國勞工去（2024）年總工時達到2030個小時，超越鄰近國家日本、韓國。近期有民眾於公共政策平台提案「四天工作制」，目前連署已過關，就等勞動部於期限內回應。民視 ・ 58 分鐘前
賴清德讚台灣人有錢有閒！他引韓國瑜金句狠打臉 網全暴動
韓國女團TWICE在高雄舉辦演唱會，總統賴清德21日表示，許多人不僅有錢而且有閒，可以還買演唱會的門票去觀賞，也代表台灣這幾年來的經濟進步，提供本土藝術創作者發揮的空間，引發爭議。有粉專直言比起賴清德，立法院長韓國瑜金句「莫忘世上苦人多」，到現在都還貼近老百姓。此話一出，湧入破千網友的大讚。中天新聞網 ・ 7 小時前
行李一打開嚇壞海關！他「情趣滿滿」闖哥倫比亞 帶94保險套入境遭拒入境
根據《Noticias RCN》報導，哥倫比亞移民署在例行安檢中發現男子攜帶大量分裝的保險套，由於攜帶物品數量異常，且無合理解釋行程目的，遭判定其入境動機與從事性活動有關，當場被拒絕入境。市長費德里科‧古鐵雷斯（Federico Gutiérrez）於社群平台X公開表示：「又一名美籍男...CTWANT ・ 1 小時前
高市早苗引爆日中對立 裴洛西掀蝴蝶效應
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗近日在國會答辯時，提及有關於「台灣有事」的言論，引發中國大力反彈。不過外媒指出，在美國前眾議院議長裴洛西於2022年訪台時，中國在台灣周邊發動恫嚇性的大規模軍...今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前
緬甸政府「炸毀KK園區」畫面曝 逮捕逾千名外籍詐騙犯
緬甸軍政府領袖敏昂萊（Min Aung Hlaing）本週下令全面拆除妙瓦底知名的詐騙園區「KK園區」，表示此舉是履行國家責任、回應民意。根據公開的畫面顯示，園區內有多棟建築被炸毀或遭到重型機具拆除，現場濃煙瀰漫，數百名外籍嫌犯被拘捕後，帶著行李蹲在道路2側等待。妙瓦底「K...CTWANT ・ 5 小時前
公車一次來很多台怎麼攔？ 司機教你「手勢暗號」秒懂
一名網友在Threads指出，在公車站牌等公車時，迎面而來兩台不同路線的公車，他要搭第二台，但又不想讓第一台車的司機以為有人要搭，之前曾經揮手後，第一台停下、第二台就繞過它開走，因此詢問網友「請問我該怎麼揮手？」對此，台中廖姓公車司機分享了一張簡單手繪圖示，並指...CTWANT ・ 13 小時前
高市早苗「台灣有事」言論引爭議 學者：日中關係僵局恐長期化
日本首相高市早苗日前在國會的「台灣有事」答詢引發中國反彈，使得日中關係再度惡化。學者指出，日本政府的立場基本上並未改變，但高市早苗以首相身分論及「台灣有事」，是在前首相安倍晉三的外交遺產上向前跨出了一步，不過預期日中關係的僵局可能長期化。 存立危機事態 高市早苗談及「台灣有事」 今年10月才上任的日本首相高市早苗11月7日在國會接受在野黨議員質詢時，被問到台灣有事的情況下，是否符合2015年「新安保法」中可以行使集體自衛權的「存立危機事態」(存亡危機事態)。 高市早苗一方面延續日本政府過往的說法，強調要依據實際情況發生時的個別具體情況，由政府綜合考量所有資訊來判斷，但也提到台灣有事、美軍前來馳援的情況下，「如果是動用戰艦，伴隨使用武力的情況，我認為有可能構成存亡危機事態。」 2015年日本前首相安倍晉三政府通過了「新安保法」，將日本行使集體自衛權分為三種情況，包含可向美軍等提供後勤支援的「重要影響事態」，以及日本直接遭遇攻擊的「武力攻擊事態」，而「存立危機事態」指的是雖然日本沒有被直接攻擊，但與日本關係密切的國家，也就是日本的同盟國美國遭受攻擊時，可以行使集體自衛權。 在新安保法通過後中央廣播電台 ・ 10 小時前
亂塗鴉害延誤！列車遭大面積噴漆 台鐵：已報案求償、最重判7年
今（23）日上午，台鐵第1108次列車於七堵站被發現車身遭噴漆大面積塗鴉，導致列車延誤5分鐘發車。台鐵公司表示，此舉破壞鐵路設備，依《鐵路法》最高可處7年徒刑。台鐵已報警處理，強調行為人恐違反《鐵路法》，最重可判7年徒刑。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
【本日焦點】「13萬人擠爆高雄」攤商笑開懷／評審揭幕後⋯影后激戰 兩人爭到最後一刻／四連霸里長挑月世界濫倒垃圾 揭原因
本日Yahoo焦點為您精選5則網友最關注的重點新聞、1.「13萬人擠爆高雄」攤商笑開懷 2.評審揭幕後⋯影后激戰 兩人爭到最後一刻 3.四連霸里長挑月世界濫倒垃圾 揭原因 4.「還剩1公里就下山」裝甲兵失蹤 5.高市涉台言論延燒 王毅提三個「絕不允許」Yahoo奇摩新聞編輯室 ・ 3 小時前
中國寒流太猛！佛祖「佛像流鼻涕」照瘋傳⋯網急了
國際中心／李明融報導隨著冬天季節到來，中國有多個地區已經出現大雪天氣，然而不僅人受不了寒冬的天氣，近日有民眾在山西大同雲岡石窟地區發現一個引人注目的的景象，一尊大佛的鼻子上掛著數個冰錐，遠看就像是大佛在流鼻涕，畫面曝光後，引發熱烈討論，有網友忍不住笑稱「佛祖對不起，祢看起來是真的感冒了」。民視 ・ 1 天前
黃國昌、盧秀燕站搭高鐵「沒搭商務艙」 律師：當民眾是猴子？
即時中心／温芸萱報導社群平台Threads近日瘋傳民眾黨主席黃國昌與台中市長盧秀燕在高鐵站著滑手機的畫面，引發網友討論。對此，律師林智群今（23）日在臉書痛批，若本業表現不佳，包括推違憲法案、亂刪預算、火力發電堅持不改天然氣、花3.6億元辦購物節、垃圾山問題擺爛、興建巨蛋等，卻省小錢（商務艙的錢）花大錢（亂花預算），還要大家感動，以為民眾是朝三暮四的猴子嗎？民視 ・ 5 小時前
吃完飛機餐「碗盤不要堆疊」 原因萬人驚訝：做錯好多年
許多旅客搭機時習慣在用完飛機餐後，把餐盤、碗杯整齊堆疊，認為能方便空服員收取，一名男子近日提醒，吃完飛機餐只要維持原本的擺放方式就好，貼文曝光後吸引超過萬人關注，有知情網友解釋，堆疊起來反而會讓回收架卡住、增加空服員作業難度，讓不少人驚呼原來多年以來都做錯了。中時新聞網 ・ 8 小時前