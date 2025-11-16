超友善農田如動物遊樂園！黑翅鳶也來「吃播」老鼠

雲林縣生態及永續農業協會在元長鄉青農李政學的小辮鴴友善農田架設錄影機，拍到黑翅鳶光天化日在棲架上啃食一隻老鼠。（雲林縣生態及永續農業協會提供）

元長鄉青農李政學使用友善土地的光合菌抑制病蟲害，田裡不只有「土豆鳥」（小辮鴴），還來了很多他不認識的鳥類，生態及永續農業協會常務理事吳崇漢、祕書長池沛玲在李政學的田架設「棲架」，使鳥有棲息之地，並架設兩台攝影機，1個月就拍到保育類黑翅鳶在棲架上吃老鼠、紅尾伯勞、彩鷸等保育鳥類，還解答為何剛播種的花生種子會消失──老鼠趁夜間偷挖。

李政學的花生田蚯蚓特別多，一淹水總吸引很多小辮鴴來覓食，起初以為是害蟲多，他聽吳崇漢演講才知道是有機質多、蚯蚓多，頭上有一根長長羽毛的鳥叫「小辮鴴」。

元長鄉青農李政學的花生田夜間有二級保育鳥類彩鷸出沒。（雲林縣生態及永續農業協會提供）

二級保育鳥類紅尾伯勞也翩然降臨元長鄉李政學友善的花生田。（雲林縣生態及永續農業協會提供）

監視攝影機解答為何青農播種的花生種子會無故消失，答案是老鼠半夜來挖。（雲林縣生態及永續農業協會提供）

李政學使用天然「光合菌」改善土壤，自己敢吃才能賣，理念與吳崇漢不謀而合，並在雲科大運動休閒所教授陳其昌等發起人支持下，成立「雲林縣生態及永續農業協會」。

李政學發現田裡不只有小辮鴴，還有許多不知名的鳥，且只停他的花生田，不停留其他田，拍照證實是渡冬的鳥類鷹斑鷸、太平洋金斑鴴。

吳崇漢、池沛玲為調查哪些生物在這塊友善農田出沒，今年8月間架設棲架及攝影機一探究竟，一台攝影機拍地面、一台拍棲架。

9月初就拍到彩鷸休息，兩天後拍到紅尾伯勞，10月又拍到黑翅鳶，都是二級保育鳥類。黑翅鳶白天在棲架上吃老鼠、鳥類，網路攝影鏡頭放送牠大快朵頤的吃播畫面。李政學狐疑為何他田裡的花生種子會不見且很多腳印？鏡頭解答是老鼠半夜來挖。

池沛玲今（16日）在雲林縣生態及永續農業協會的會員大會上播放在李政學花生田無意間拍到的影片引起驚呼，友善土地帶來的效益超乎想像。

小辮鴴是冬候鳥，來台渡冬期間以雲林數量最多，根據生物多樣性研究所與雲林縣野鳥學會合作的2025年小辮鴴數量普查，全台1萬6203隻，雲林就占1萬4028隻。

「雲林縣生態及永續農業協會」以小辮鴴為生態領頭鳥，促進生態農業發展，維護生物多樣性。

理事長張學閎表示，李政學用光合菌抑制病蟲害對於土地很友善，但收入不穩定，必須有更多人支持，協會會以高於市價收購他田裡的花生，再尋求企業認購，促進生態環境保育。

