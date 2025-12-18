超反差！舒淇近素顏尋失蹤愛女 范冰冰奪后作將映

舒淇素顏演繹母愛堅韌。（圖／采昌提供）

演員舒淇與范冰冰兩位實力派女演員近期展現超反差的演技魅力，吸引觀眾目光。范冰冰以電影《地母》中飾演白天務農、夜晚化身巫師的角色，成功獲得今年金馬影后殊榮，該作品即將在台灣上映。而舒淇則在電影《尋她》中以近乎素顏狀態演出一位尋找被洪水沖走女兒的母親，展現堅毅的母愛精神，她更特別為戲練習嶺南粵語，呈現出為母則強的感人形象。兩位女星透過截然不同的角色詮釋，展現了卓越的表演實力與多元面貌。

在電影《尋她》中，舒淇飾演的農婦角色經歷了命運的捉弄。好不容易有了身孕，寶寶出生後卻遭遇突如其來的暴風雨，導致圍籬被沖垮，兩個剛出生的女嬰被捲入池塘，最終只有一個被救起。舒淇的角色堅信自己的孩子還活著，不顧外界的懷疑和偏見，執著地踏上尋女之路。為了完美詮釋這個角色，舒淇幾乎以全素顏狀態演出，並且特別練習嶺南粵語。電影也藉此帶出鄉村生活中的男尊女卑現象。與舒淇合作的是年僅31歲的年輕導演，導演表示舒淇就是這個角色的唯一人選。

范冰冰在農村長住三個月，從零開始學習當一個東南亞農婦，並與水牛朝夕相處。（圖／導演張吉安提供）

范冰冰則在《地母》中展現截然不同的演技風貌。她飾演一位熬過喪夫之痛的女性，白天務農、夜晚化身巫師為村民治病驅難。這部作品讓她在今年金馬獎上大放異彩，獲得影后殊榮。范冰冰在片中與白潤音和蔡寶珠合作，展現出不同以往的演技層次。電影聚焦於母性的堅毅，同時對丈夫的死因進行抽絲剝繭的探索。

