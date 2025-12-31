超反差！蔡英文跨年賀卡驚見蔡依林神曲

▲超反差！蔡英文跨年賀卡背景音樂，驚見蔡依林神曲「消極掰」（圖／蔡英文Instagram）

[NOWnews今日新聞] 前總統蔡英文在12月31日這天，分享一張Q版賀卡向國人祝賀新年。賀卡畫面相當吸睛，除了有Q版的小英，還有愛犬Bella、Maru、Bunny、樂樂、鳳梨妹，以及愛貓蔡想想、蔡阿才，可愛的風格迅速吸引網友按讚轉傳。

蔡英文感性表示，謝謝每一位努力生活、默默付出的國人朋友，因為大家的堅持與善意，讓台灣在變動的世界中依然站得穩、走得遠，並祝福國人新年快樂，期許心愛的台灣堅韌平安。最反差的是，這篇賀卡貼文的背景音樂，竟然選用了天后蔡依林的熱門金曲《消極掰》。，卻與過往政治人物嚴肅的風格差很大，這種「反差萌」立刻在引發熱烈討論，不少網友被這種出乎意料的幽默感逗笑。

網友紛紛留言驚呼，有人大讚「好飛炫」、「這不是我認識的小英」，也有人開玩笑稱讚「蔡小姐BGM竟然是消極掰，是要多會」、「小英懂挑歌」。許多網友認為卸任後的蔡英文越來越活潑，不僅賀卡圖案超萌，音樂品味也緊跟潮流。



