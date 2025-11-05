超古錐！新加坡馬來虎亮相台北動物園 個性溫和又愛泡水

【記者張綵茜／台北報導】來自新加坡動物園的雄性馬來虎「Arhaa」來台後，經兩個多月的檢疫與適應期；台北市立動物園今（5日）表示，遊客已可以在熱帶雨林區見到Arhaa的身影。

園方說明，馬來虎「Arhaa」於9月中檢疫期滿後，移動至熱帶雨林區的作業區適應環境，與保育員培養默契，個性穩定的Arhaa進食狀況良好，也非常能配合保育員的指示在後場不同的空間中移動，適應力極好。

Arhaa與新鄰居、雌性馬來虎「Shima」的互動相當可愛。園方表示，性情溫和的Arhaa相當友善；兩虎初次隔著欄舍見面時，警戒心較高的Shima面對這隻「陌生虎」顯得不太開心，時常吼叫宣示地盤主權，好在Arhaa性格溫馴，先是呆呆地望著氣呼呼的Shima，後來開始主動以噴氣示好，經過一段時間磨合後，如今兩虎相見時會互相噴氣打招呼，氣氛融洽、互動可愛。

廣告 廣告

Arhaa有個好脾氣，並且喜愛泡水。台北市立動物園提供

Arhaa於10月順利踏入熱帶雨林區的戶外活動場，正式與遊客見面。園方表示，牠起初在入口處略顯猶豫，但進入場地後，很快便悠閒而謹慎地漫步其間，仔細探索環境、四處嗅聞並留下氣味記號。幾次來回試探後，Arhaa終於鼓起勇氣踏入水池，在炎熱天氣裡悠然泡水，享受清涼時光。

目前Arhaa和Shima是輪班制，園方建議，可從身上的條紋來識別，其中Shima的頭頂花紋對稱、中央縱線清晰，Arhaa則頭頂有如眉毛般的黑色短勾紋。

園方補充，老虎被列為「瀕危」物種，其中馬來虎更屬「極危」等級。這次與新加坡動物園合作推動馬來虎域外保育，進行個體調度與繁殖配對，目標是更新血緣、鞏固安全族群，為扭轉馬來虎瀕危現況帶來新希望。

目前Arhaa和Shima是輪班制，園方建議可從身上的條紋來識別。台北市立動物園提供

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

狗仔直擊｜楊祐寧繼承元鍋延續兩代情 尬酒郭台強一家四口（壹蘋10點強打）

凱撒飯店連鎖旅展住宿券1.4折、餐券3.6折起 每人425元和牛吃到飽

蔡依林寶格麗靈蛇珠寶纏身 當起「美艷蛇姬」太魅惑

