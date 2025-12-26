超可怕瘋狂追求！痴男竟把警局告誡書當結婚證書 下場曝

彰化地方法院近日審結一起跟蹤騷擾案件。被告余姓男子因愛慕曾在同一醫院工作的女同事，展開令人窒息的瘋狂追求。根據判決書顯示，男子在共事期間頻繁傳送求職與示愛訊息，造成女子困擾。女子報警求助後，警方依法核發書面告誡，要求立即停止騷擾行為。

然而，男子卻將警方的制止告誡書曲解為兩人的「結婚證書」，向他人宣稱該文件就是結婚證明。此後行為變本加厲，多次以送東西、求職等理由前往女子工作單位，甚至到醫院外交通車站牌守候。

男子更直接到辦公室請同事轉交戒指、代為求婚，使女子承受極大心理壓力，日常生活與工作嚴重受擾。

法官審理後指出，男子無視對方明確恐懼與抗拒，持續進行跟蹤騷擾，已違反《跟蹤騷擾防制法》第18條第1項。考量男子坦承犯行且無前科紀錄，判處拘役40日得易科罰金，緩刑2年付保護管束，禁止為任何不法侵害及跟蹤騷擾行為。

