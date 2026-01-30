超可愛海岸列車必搭！玩釜山必遊高空景觀 人氣打卡平交道 海濱燈塔 熱門地標一次收集

文／景點+ 張盈盈整理





到釜山旅行，怎麼能錯過最療癒的「海岸線玩法」？迎著海風、沿著湛藍海岸前行，這條從海雲臺一路延伸到青沙浦的絕美路線，集合了高空景觀、人氣打卡平交道、海濱燈塔與輕鬆暢遊的海岸列車，被旅人譽為「最幸福的釜山散步軸線」。從海雲臺藍線公園登上超可愛的海岸列車，窗外藍得發亮的海景一路相伴；抵達青沙浦後，不但有最夯的青沙浦平交道等你拍照，還能步行前往踏石展望台欣賞挑戰心臟的透明天空步道。若想將釜山海岸的壯闊一次收進眼底，更不能錯過坐落高空的 Busan X the Sky。無論是親子、情侶還是自由行新手，都能在這裡找到屬於自己的海岸風景。

圖 / 墨刻出版，以下同

海雲臺藍線公園（尾浦站） 해운대블루라인파크（미포정거장）





搭乘海岸列車可說是近年到釜山遊玩必玩中的必玩，一般來說也一定會造訪海雲台藍線公園(尾浦站與青沙浦站)，尾浦站銜接海岸觀光列車，昔日廢棄的東海南部線軌道，經過重新設計，成為熱門的觀光設施。

海雲台藍線公園提供兩種觀光列 車，行走於地面上的海岸列車（해변열차），所有座 位都面向大海，而行走於高架軌道的天空膠囊列車 （스카이캡슐），可以從空中欣賞海雲臺美景。





海雲臺藍線公園（尾浦站）

交通：地鐵2 號線中洞站7 號出口，出站後步行約20分鐘

地址：부산 해운대구 달맞이길 62 번길 13

電話：051-701-5548

開放時間：3～4 月9:30～18:30、5～6 月9:30～19:30、7～8 月9:30～20:30、11～2月9:30～18:00

網址：www.bluelinepark.com

天空膠囊列車票價：單程1~2 人₩ 40,000、3 人₩ 45,000、4 人₩ 50,000（ 每車最多 搭乘4 人）。海岸列車（每人）：單程₩ 8,000、兩趟₩ 12,000、一 日券₩ 16,000。天空膠囊列車與海岸列車套票（各一趟）：2 人 ₩ 72,000、3 人₩ 93,000、4 人₩ 114,000。

Tips！想順利搭乘，務必事先預約！

由於搭乘的人非常多，特別是週末或假日，建議 事先上網預訂，尤其是天空膠囊列車，現場可能 只有少數座位、甚至沒有座位釋出。海岸列車通 常不需要預約，可以車到就上。但是如果你想同 時預約天空膠囊列車與海岸列車，記得兩者間班 次至少要相隔30 分鐘，以免來不及銜接。以去 程搭乘9:00 的天空膠囊列車為例，回程海岸列 車就得安排在10:00 之後。

小巧的天空膠囊列車非常可愛

海雲台藍線公園紀念品店

雖然在尾浦站和青沙浦站都有藍線公園紀念品店， 不過青沙浦站的店舖更大，出站前記得去逛逛。在 這裡可以買到許多相關紀念品，像是天空膠囊列車 的明信片、青沙浦紅白燈塔的磁鐵、海雲台藍線公 園的透卡……都是以手繪圖案方式呈現，有的文 青、有的可愛、有的復古，讓人很想全都帶回家。

青沙浦平交道

因為海雲台藍線公園的出現，讓青沙浦意外 多了一個景點！原本默默無聞的青沙浦平交道，因為同樣以大海為背景，讓人聯想起日本動漫《灌籃高手》中的櫻木花道平交道， 有因此成為釜山最新打卡景點。

列車怎麼安排最好玩？

一般人通常會想兩種列車都搭乘，但是要怎麼坐， 才能讓行程更完美？ 建議去程可以從尾浦搭乘天空膠囊列車到青沙浦， 因為這段軌道靠海那側，可以將一望無際的海景盡 收眼底，回程就從青沙浦搭乘海岸列車折返尾浦。 如果只想搭乘天空膠囊列車，也可從青沙浦沿著海 岸列車旁步道，一路慢慢走回尾浦。值得一提的還 有，青沙浦附近有座踏石展望台，來到這裡千萬別急著離開，也去看看這座伸出於海上的展望台吧！

青沙浦踏石展望台 청사포다릿돌전망대





長達72.5 公尺、高約20 公尺的天空步道，猶如一 隻藍色的龍蜿蜒於海上，據說靈感正是來自守護青 沙浦的青龍。從橋上可以看到青沙浦站附近的紅燈塔，橋的一側設計了透明地板，讓遊客也能看看腳 底下的礁石。



青沙浦踏石展望台



交通：從海雲台藍線公園青沙浦站步行前往約12分

地址：부산 해운대구 중동 산 3-9

電話：051-749-5720

開放時間：9:00～18:00

門票：免費

釜山 X The Sky 부산엑스더스카이





釜山 X The Sky 位於韓國第二高建築海雲台LCT Land Mark Tower 的98~100 層，是韓國最大的觀景 台，100 樓有座Shocking Bridge，從透明玻璃地板 往下看，體驗「懸浮」於384 公尺高空中的刺激感。 99 樓有餐廳、全韓國最高的星巴克，以及一座露天 小平台Sky Garden。98 樓則附設開放式休息區、紀 念品商店X the Gift，以及咖啡館等。





釜山 X The Sky



交通：地鐵2 號線中洞站7 號出口，出站後步行約16分

地址：부산해운대구 달맞이길 30 100층

電話：051-731-0099

開放時間：10:00~21:00

票價：大人₩ 27,000、兒童₩ 24,000

網址：www.busanxthesky.com

青沙浦紅燈塔 청사포어항복방파제등대





從青沙浦站出站穿過「櫻木花道平交道」 往海邊方向走去，會先看到一座有著觀景 平台的白色燈塔，這裡是巴士站。從它前 方的路右轉，沿著堤道往前走，就會來到 青沙浦地標之一的紅燈塔。





青沙浦紅燈塔



交通：從海雲台藍線公園青沙浦站步行前往約3分

韓文名稱：청사포어항 복방파제등대

開放時間：24 小時



走完這條從海雲臺到青沙浦的海岸線，你會發現釜山的魅力不只在海景本身，而是沿途那些輕鬆、治癒、又充滿驚喜的旅遊節奏。從緩慢行駛的海岸列車，到令人忍不住按下快門的青沙浦平交道，再到踏石展望台的震撼視野，每一個景點都像在替旅人寫下一段專屬的海風記憶。最後登上 Busan X the Sky，把白天與夜晚的釜山景色一次收進眼底，更讓這趟旅程畫下完美句點。如果你正在規劃釜山行，不妨把這幾個景點全部排進行程，用最輕鬆的方式擁抱大海，體驗專屬釜山的蔚藍魅力。

