超台派對！李英宏「直直撞」到台中 台味版仲夏夜之夢開演
台中市府聯合來自嘉義的阮劇場，在29號舉辦青春城市派對，不只演出改編自莎士比亞，仲夏夜之夢的戲劇，還找了以「台北直直衝」爆紅的歌手李英宏來開唱。
舞者在台上，隨著音樂跳舞，一場台中的城市青春派對，在圓滿戶外劇場展開，而精彩的還不只如此。
攜手來自嘉義的阮劇場，跨界規劃「仙人跳俱樂部」活動，包含阮來大劇場、樂來大歌廳、緣來大舞池、以及朋來大百貨4大主題區，涵蓋市集、音樂、爵士舞會、以及劇場演出。
戲劇《熱天酣眠》：「(愛情)不是我愛你，就是我恨你，不然就是你好嗎、很抱歉、就這樣。」
莎士比亞經典作，仲夏夜之夢，改編成台灣版的「熱天酣眠」，結合民俗信仰，營造台味魔幻愛情劇，而音樂部分這個人也從台北「直直撞」到台中了。
歌手李英宏《台北直直撞》：「我直直撞、我直直撞、我直直撞。」
以「台北直直撞」爆紅，拿過金馬最佳原創電影歌曲的李英宏，壓軸演唱，讓台中秋天夜晚，充滿藝文氣息。
台中市文化局長陳佳君：「台語非常有台味，台味非常能前衛，所以很高興大家，來參與我們的熱天酣眠，還有我們的青春的派對趴。」
免費入場的演出，從下午3點嗨到晚上9點，讓台中市民感受藝術之秋。
