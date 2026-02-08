來自英國的戴尚恩，來台旅遊時，愛上台灣姑娘，結婚後，就留在高雄生活，他不僅入籍台灣，還依規定進入軍中服義務役，加上自己唸中醫，現在就在高雄執業，成為台灣難得一見的白人中醫師。

淺髮搭配流利中文！這位中醫師來自英國，淺髮、深邃五官，問診卻是字正腔圓的流利中文，這位在高雄楠梓中醫診所的醫師戴尚恩，來自英國倫敦。

超台！ 「白人中醫師」為愛入籍台灣 還入伍服義務役

外型引起病患熱議，武術教練轉行中醫，大多數民眾，對中醫師的印象都是華人，戴尚恩的外型，常引起病患討論，不過來自醫師世家的戴尚恩，父母都是醫師，他原本從事武術跟拳擊教練，後來在家人的支持下，決定去唸他很有興趣的中醫系。

戴尚恩來台灣找朋友時，遇到了現在的老婆，兩人結婚後決定留在高雄生活，戴尚恩為了家庭，不只入籍台灣，甚至還當過兵。

白人中醫師難得一見，歐美長相成另類招牌，戴尚恩笑說，雖然有部分病患，看到他歐美的長相，會有些遲疑，不過經過他用流利中文問診後，都能幫助病患對症下藥，而這白人中醫師，也成為中醫診所的另類招牌。

