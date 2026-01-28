超吸睛成全場焦點！空軍F-16V操演「美女飛官沉穩現身」

空軍今（28日）邀請媒體觀摩F-16V戰機由彈藥裝掛至升空的完整操演流程，其中，駕駛一架F-16V戰機的女飛官在作業過程中展現專業且沉穩的氣質，搭配亮眼外型，吸引現場媒體目光，成為鏡頭追逐的焦點。

為讓國人了解國軍於春節期間持續強化戰備的實況，國防部自27日至29日辦理「國軍115年春節加強戰備媒體邀訪活動」（春巡）。今上午由空軍第四聯隊執行操演，內容包含F-16V戰機潛力裝掛、戰機滑出以及快速恢復整補後升空等課目。在快速恢復作業階段，地勤人員示範於10分鐘內，依序完成AIM-120先進中程空對空飛彈與AIM-9M響尾蛇飛彈的裝掛作業。

空軍第四聯隊第四修補大隊吳柏志上士指出，潛力裝掛是F-16V戰機戰力發揮的核心作業，目的在於確保戰機能於最短時間內完成彈藥整補與加油，迅速出擊。透過此項作業，戰機可在制空、制海及對地任務間快速轉換，以因應瞬息萬變的戰場情勢。

吳柏志表示，平時訓練重點在於協同作業、時效掌握與熟練度，各相關人員須熟悉各型彈藥裝掛與安全程序，並透過反覆演練提升默契與高張力環境下的適應能力；每一項作業標準流程，皆須在30分鐘內完成。

負責飛行教育的空軍第四聯隊第二十三作戰隊飛官施順得也補充，F-16緊急起飛演練對飛官而言並非臨時任務，而是每日的基本訓練與生活的一部分。執行警戒任務時，官兵必須隨時保持高度戒備，依照不同戒備等級，可能需在6分鐘或15分鐘內緊急升空。施順得強調，春節期間空防不打烊，各空軍基地皆維持高度警戒，「我們有信心，也有能力守護這片天空」。

值得一提的是，操演中駕駛F-16V戰機、編號6684的女飛官陳怡慈上尉，在戰機滑行前進行機務檢查時，展現從容穩健的專業態度，搭配自信氣質與亮眼外型，引起媒體高度關注，現場相機快門聲不斷。

根據空軍公開資料說明，所謂「潛力裝掛」係指各專業人員須於規定時限內，完成戰機武器外載、副油箱裝掛及輸送作業，並依戰備需求區分為「完成」與「恢復」兩種狀態。本次操演的F-16V戰機採「恢復」防空外型配置，包含翼尖各掛載2枚AIM-120飛彈，以及機翼第2與第8掛點各裝載1枚AIM-9M飛彈。

