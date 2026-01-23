超哥「超派鐵拳」狂毆Toyz！今繳18萬結案

超哥（黃伯超）當街「超派鐵拳」毆打Toyz（劉偉健）遭提告，今（23日）全案依法結案。（資料圖／東森新聞）





網紅Toyz（劉偉健）開直播批評超哥（黃伯超）的餐廳，遭到當街「超派鐵拳」教訓，導致頭部撕裂傷。今（23日）台北地檢署通知超哥到案，繳交罰金18萬元結案。

回顧案情，Toyz於2024年1月20日晚間前往超哥經營的餐廳用餐，並在直播中評論餐點「醋飯難吃」，超哥趕回店內理論，雙方發生口角與肢體衝突，Toyz頭部受傷、送醫縫合十多針，對此提告殺人未遂。

事後超哥受訪時曾嗆聲表示「用超派鐵拳教訓他！」，而超哥與林姓員工均認罪並表達願意賠償50萬元和解，Toyz則堅持求償100萬元，最終依傷害罪判超哥6月徒刑、林男2月徒刑，兩人均可易科罰金。

超哥繳18萬元罰金結案

Toyz不服一審判決提起上訴，主張超哥出手猛烈、專攻頭部，甚至將他從人行道拖至柏油路上，行為足以危及生命，請求改判重刑，不過台北地方法院審酌全案後，認為一審事實認定及量刑並無不當，駁回上訴，全案定讞。今日台北地檢署通知超哥到案執行，繳納18萬元罰金後，全案依法結案。

