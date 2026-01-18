超商付款包裹「外箱3字100％是詐騙」 店員教2招自保

詐騙手法層出不窮，一名女子收到包裹簡訊後前往超商取貨，細心的店員發現包裹外箱標註「廠商：萬事宜」，認定為詐騙包裹並及時阻止，才避免她付款1888元，她將經驗分享上網後，不少網友與超商從業員整理出常見詐騙包裹廠商名單，並指出若包裹編號以「7M」、「7N」開頭，通常就是詐騙。

原PO近日在Threads發文表示，收到一則簡訊通知稱有一件貨到付款包裹送達超商，金額為1888元，她前往取貨並準備付款時，遭店員緊急阻止，並指出外包裝標示「廠商：萬事宜」，屬常見詐騙手法，提醒她切勿領取。

原PO當場嚇了一跳，也感謝店員即時提醒，並表示自己網購的商品大多都有印象，但偶爾會忘記部分包裹，因此呼籲民眾若遇到來源不明的包裹務必提高警覺，以免落入詐騙陷阱。

貼文曝光後，有網友整理出多個常見的詐騙包裹廠商名稱，包括速壹倉、百靈鳥、七七國甲、桃園三倉、中原集運、天翼國際、遠成達、飛鳥、騰風、鑫騰躍、旭揚、浩億達等，並指出這些名稱經常以不同變形重複出現。

留言中也有不少超商從業員分享辨識方法，指出可從包裹外箱編號判斷，若編號以「7M」、「7N」開頭，通常為詐騙包裹；此外，店員在整理包裹時，若發現疑似詐騙案件，通常會另行做記號或通報處理，以避免不知情的民眾付款受騙。

超商店員紛紛留言，「今天才剛挑退15個詐騙包裹，不同人同一個廠商，同時 7、8 件金額還都一樣，我不相信這種巧合」、「每天都在做這件事，真心希望客人不要被騙，因為錢真的不好退回來」、「我發現客人的包裹是詐騙，我會在外箱寫大大的『詐騙』」。

★《中時新聞網》提醒您：詐騙手法日新，你我要有戒心，如遇疑似詐騙情況，請立刻撥打165反詐騙專線諮詢。

