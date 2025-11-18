超商便當均價105元 台中安心餐券74元凍漲 議員促調高

台中市安心餐券兌換額多年未調整，目前在超商僅能換到74元等值餐食，但超商便當均價為105元。市議員朱暖英18日表示，超商便當與安心餐券兌換額差達31元，學生想吃個便當都困難，營養如何跟得上，要求提高安心餐券兌換額。市長盧秀燕指出，台中兌換額74元為全台中上位，若要提高需考慮財政。

朱暖英今在市政總質詢表示，物價指數持續攀升，民國114年3月台中物價指數109.47（年增2.52％），到了114年8月又上升至110.14（年增1.74％），但安心餐券額度卻原地踏步，形成明顯落差，營養如何跟得上？

台中市安心餐券兌換額多年未調整，市議員朱暖英18日表示，超商便當與安心餐券兌換額差達31元，學生想吃個便當都困難。（朱暖英提供）

朱暖英認為，寒暑假安心餐券的兌換額多年未調整，目前在超商僅能換到74元的餐食，而超商便當平均價格已達105元，價差高達31元，反觀其他縣市，新北市安心餐券上看106元，台中卻僅74元，甚至只比高雄多1元。

市長盧秀燕表示，農業部有跟幸福餐盒合作，便當從60元、65元都有，最高129元，台中市安心餐券可兌換74至75元等值餐食，台中安心餐券兌換額在全台是中上位，另很多縣市周六日、假日及寒暑假都沒有提供安心餐券，台中則包括寒暑假，相對負擔也大，都要考慮到財政。

教育局長蔣偉民指出，目前全市有2萬多孩子使用安心餐券，有跟超商合作，提供74元、75元套餐組合， 針對議員建議提高安心餐券兌換額，會進行研議。

朱暖英指出，弱勢家庭的孩子本就處於不利位置，若在物價飆升時仍使用過低標準，等於讓孩子每天面對「吃不飽、吃不營養」的處境。教育愛心沒有假期，不能讓放假變成孩子的「餓夢」。

