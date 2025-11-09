超商假日咖啡只要29元 大杯拿鐵寄杯「現省704元」

萊爾富假日限定優惠，大美式、大拿鐵冰熱任選單杯只要29元。全家超商隨買跨店取推出雙11優惠，大杯經典拿鐵33杯只要1111元，等於現省704元！

超商推出咖啡優惠。（示意圖／中天新聞）

7-11

全民普發1萬元，放大用更聰明！7-ELEVEN限時加碼優惠開跑，11/5～12/9 ，買1000元放大隨取卡回饋120元，拿這張放大隨取卡，11/5-11/10買超划算，CITY CAFE濃萃美式(大)／拿鐵(大) 買2送2、買2送1；CITY TEA小葉奶茶／奶青買2送2；CITY PEARL珍珠焙火烏龍奶茶買2送2。

咖啡優惠。（圖／7-ELEVEN，下同）

7-ELEVEN DAY 購物節全面開跑！11/5～11/10限時6天，CITY指定品項任選2件79折或4件75折。

咖啡飲品優惠。（圖／7-ELEVEN）

OPEN POINT行動隨時取，11/3~11/12特大杯美式買11送11、特大杯拿鐵買11送5、琥珀小葉奶茶、梔子花乃清任選買11送11；特選美式/拿鐵任選16杯只要711元、西西里風檸檬氣泡咖啡/西西里風檸檬咖啡任選13杯只要711元；黑糖珍珠撞奶18杯只要711元。

咖啡優惠。（圖／7-ELEVEN）

即日起~11/11，CITY TEA冰菓室指定冰沙系列「任選2杯99元」。

指定冰沙優惠。（圖／7-ELEVEN）

7-ELEVEN推出萬聖節優惠，即日起至11/17到OPENPOINT APP領取優惠券，大杯熱厚乳拿鐵只要30元，大杯冰濃焙茶拿鐵也只要40元就喝得到。

咖啡優惠。（圖／7-ELEVEN臉書粉專）

10/29~11/11期間，指定風味拿鐵系列 2杯79折、4杯75折，參與活動之風味拿鐵包含：香草焦糖風味瑪奇朵、黃金榛果太妃風味拿鐵、皇家伯爵紅茶拿鐵、福岡八女濃抹茶拿鐵、鹿兒島濃焙茶拿鐵、榛果風味燕麥拿鐵)

「全新風味拿鐵」10/29馥郁登場。 （圖／7-11提供）

全家

全家超商隨買跨店取，史上最狂雙11優惠來了！114/11/8-11/11單筆滿111元就有機會獲得10萬旅遊金加碼111杯Let’s Café大杯經典拿鐵。Let‘s Café最高省704元，經典美式(中杯，冷熱不限) 50杯、經典拿鐵(中杯，冷熱不限) 40杯、經典美式(大杯，冷熱不限) 40杯、經典拿鐵(大杯，冷熱不限) 33杯，同品項只要1111元。另外，Let’s Tea最高省729元、40元系列 46杯、55元系列 33杯、65元系列 28杯，同品項只要1111元。

咖啡優惠。(圖/全家FamilyMart臉書粉專)

咖啡優惠。(圖/全家FamilyMart臉書粉專)

茶飲優惠。(圖/全家FamilyMart臉書粉專)

11/17至12/31到全家ATM現領普發一萬，即刻獲得商品優惠券（小白單），可兌換Let’s Café大特濃美式／大特濃拿鐵同品項買2送2、Let’s Tea厚濃靜岡抹茶拿鐵買1送1、Fami!ce霜淇淋買2送1、大單品美式／大單品拿鐵同品項買1送1，等優惠商品。

在全家的ATM領普發現金，有小白單優惠券。（圖／全家提供）

即日起至11/9，雙11優惠活動會員限定Let’s Café特濃美式/拿鐵任選2件99元，Let’s Café經典冰磚拿鐵2件99元，Let’s Tea仙女紅茶第2杯10元。

咖啡優惠。（圖／全家提供）

Let's Tea焙茶拿鐵10/29~11/11第二杯10元(2杯75元)。

咖啡優惠。（圖／全家提供）

即日起至11/25，特濃咖啡大杯任選2杯99元。

咖啡優惠。（圖／全家提供）

9/1至12/31，Let’s Café經典美式、拿鐵同品項第二杯半價（單筆最低購買2杯，每會員各品項購買上限10杯)。

咖啡優惠。（圖／全家提供）

萊爾富

假日限定優惠，大美式/大拿鐵冰熱任選單杯只要29元。

飲品優惠。 （圖／萊爾富）

10/29~11/25，Hi café巧克力飲品同品項「買1送1」。

Hi café巧克力飲品優惠。 （圖／萊爾富）

雙11購物節優惠！10/29~11/25，大美式38杯+茶葉蛋38顆只要1111元。大拿鐵30杯+茶葉蛋30顆只要1111元。

雙11優惠。（圖／萊爾富）

OKmart

即日起至2025/11/12，楊枝甘露冰沙（乙杯）、漂浮冰淇淋系列冰淇淋紅茶／冰淇淋莊園美式（乙杯）合購價只要 $111。（原價150）

飲品 優惠。（圖／OK超商）

全聯福利中心

全聯小時達「分批取」11/8－11/11，4天限時加碼，OFF COFFEE精品美式50杯一組下殺1111元，平均每杯不到22.3元；小農拿鐵一組35杯，等於平均每杯不到31.8元，自帶杯還可再享5元回饋。

OFF COFFEE。（圖／翻攝自全聯福利中心臉書）

家樂福

家樂福即日起至11/21，家樂福APP線上購物推出「inlove Café美式/拿鐵通通享有買50杯送50杯」，等同享買1送1優惠，可採取寄杯分批取。

inlove Café。（圖／取自家樂福官網）

