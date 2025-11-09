超商假日咖啡只要29元 大杯拿鐵寄杯「現省704元」
萊爾富假日限定優惠，大美式、大拿鐵冰熱任選單杯只要29元。全家超商隨買跨店取推出雙11優惠，大杯經典拿鐵33杯只要1111元，等於現省704元！
7-11
全民普發1萬元，放大用更聰明！7-ELEVEN限時加碼優惠開跑，11/5～12/9 ，買1000元放大隨取卡回饋120元，拿這張放大隨取卡，11/5-11/10買超划算，CITY CAFE濃萃美式(大)／拿鐵(大) 買2送2、買2送1；CITY TEA小葉奶茶／奶青買2送2；CITY PEARL珍珠焙火烏龍奶茶買2送2。
7-ELEVEN DAY 購物節全面開跑！11/5～11/10限時6天，CITY指定品項任選2件79折或4件75折。
OPEN POINT行動隨時取，11/3~11/12特大杯美式買11送11、特大杯拿鐵買11送5、琥珀小葉奶茶、梔子花乃清任選買11送11；特選美式/拿鐵任選16杯只要711元、西西里風檸檬氣泡咖啡/西西里風檸檬咖啡任選13杯只要711元；黑糖珍珠撞奶18杯只要711元。
即日起~11/11，CITY TEA冰菓室指定冰沙系列「任選2杯99元」。
7-ELEVEN推出萬聖節優惠，即日起至11/17到OPENPOINT APP領取優惠券，大杯熱厚乳拿鐵只要30元，大杯冰濃焙茶拿鐵也只要40元就喝得到。
10/29~11/11期間，指定風味拿鐵系列 2杯79折、4杯75折，參與活動之風味拿鐵包含：香草焦糖風味瑪奇朵、黃金榛果太妃風味拿鐵、皇家伯爵紅茶拿鐵、福岡八女濃抹茶拿鐵、鹿兒島濃焙茶拿鐵、榛果風味燕麥拿鐵)
全家
全家超商隨買跨店取，史上最狂雙11優惠來了！114/11/8-11/11單筆滿111元就有機會獲得10萬旅遊金加碼111杯Let’s Café大杯經典拿鐵。Let‘s Café最高省704元，經典美式(中杯，冷熱不限) 50杯、經典拿鐵(中杯，冷熱不限) 40杯、經典美式(大杯，冷熱不限) 40杯、經典拿鐵(大杯，冷熱不限) 33杯，同品項只要1111元。另外，Let’s Tea最高省729元、40元系列 46杯、55元系列 33杯、65元系列 28杯，同品項只要1111元。
11/17至12/31到全家ATM現領普發一萬，即刻獲得商品優惠券（小白單），可兌換Let’s Café大特濃美式／大特濃拿鐵同品項買2送2、Let’s Tea厚濃靜岡抹茶拿鐵買1送1、Fami!ce霜淇淋買2送1、大單品美式／大單品拿鐵同品項買1送1，等優惠商品。
即日起至11/9，雙11優惠活動會員限定Let’s Café特濃美式/拿鐵任選2件99元，Let’s Café經典冰磚拿鐵2件99元，Let’s Tea仙女紅茶第2杯10元。
Let's Tea焙茶拿鐵10/29~11/11第二杯10元(2杯75元)。
即日起至11/25，特濃咖啡大杯任選2杯99元。
9/1至12/31，Let’s Café經典美式、拿鐵同品項第二杯半價（單筆最低購買2杯，每會員各品項購買上限10杯)。
萊爾富
假日限定優惠，大美式/大拿鐵冰熱任選單杯只要29元。
10/29~11/25，Hi café巧克力飲品同品項「買1送1」。
雙11購物節優惠！10/29~11/25，大美式38杯+茶葉蛋38顆只要1111元。大拿鐵30杯+茶葉蛋30顆只要1111元。
OKmart
即日起至2025/11/12，楊枝甘露冰沙（乙杯）、漂浮冰淇淋系列冰淇淋紅茶／冰淇淋莊園美式（乙杯）合購價只要 $111。（原價150）
全聯福利中心
全聯小時達「分批取」11/8－11/11，4天限時加碼，OFF COFFEE精品美式50杯一組下殺1111元，平均每杯不到22.3元；小農拿鐵一組35杯，等於平均每杯不到31.8元，自帶杯還可再享5元回饋。
家樂福
家樂福即日起至11/21，家樂福APP線上購物推出「inlove Café美式/拿鐵通通享有買50杯送50杯」，等同享買1送1優惠，可採取寄杯分批取。
延伸閱讀
鳳凰來襲「最快週三晚間登陸」！西半部登陸機率升高
讓世界嚐見台灣！台酒與吳寶春跨界合作 推15週年限定酸種麵包
鳳凰來襲台北會放颱風假嗎？市府：路徑不確定、持續觀察
其他人也在看
【普發一萬】900萬人線上登記選哪家銀行最划算？元大銀加碼11萬 將來銀送輝達股票 15家銀行方案一表看
普發一萬今（11月5日）上午8點準時開放分流登記，最快11月11日晚間即可領到錢，往年採登記入帳的比例最高，高達四成之多，以2356萬人可領來估算，高達940萬人可能直接登記，各銀行也對此提出加碼優惠，《Yahoo股市》彙整各家銀行加碼方案一次看，包括玉山金免抽獎解3任務可多領800元刷卡金、台銀有500元購物金或是元大銀抽最高11萬元現金、將來銀抽10萬輝達投資金等，但也有不少限制，有些要先領券，更要留意活動時間，民眾做好功課可以最高一次帶12萬元回家。Yahoo奇摩股市 ・ 1 週前
雙11優惠2025全攻略！滿額最高送40%、爆品天天10點開搶、天天抽11,111OPENPOINT 實測回饋拿好拿滿攻略看這篇
雙11正式開打，今年真的「強到不行」！除了全民普發一萬元讓荷包瞬間回血外，Yahoo購物也火力全開，從暖慶一路加碼到正檔優惠，整個雙11檔期天天都有爆品下殺、限時回饋滿滿，今年活動最大亮點是「免組隊、回饋直接入帳」，11月7日至11月11日連續5天，全站消費滿3,500元即可獲得11%購物金，每日最高上限高達30,000元，買越多回饋越多；再加上限時「滿額回饋最高送40%購物金」，幾乎等於邊買邊賺。Yahoo好好買 ・ 1 天前
雙11優惠2025全攻略：iHerb限時5天輸碼74折、Lululemon瘋降29折起、NIKE下殺6折輸碼再折...普發1萬這樣花最聰明【Yahoo Chill Buy年末購物趴】
2025最強雙11優惠懶人包來了！今年在普發1萬的加持下，折扣戰格外激烈，像是iHerb推出全年最殺的74折優惠、Lululemon明星商品爆殺29折起，還有Dyson全館最低53折、吹風機NT$11,111入手，小米、NIKE、Emma床墊...超殺優惠，「揪愛Mei」整理了35家好康資訊，直接送上優惠傳送門，讓你一鍵直達折扣熱區；全篇內容將不斷更新，讓你隨時掌握最新優惠情報！Yahoo夯好物 ・ 1 天前
快訊／連15摃才好賺！下期大樂透近5年最肥一池 11/11頭獎6.2億
大樂透本期（11/7）頭獎再度摃龜，已連15期未開出。台彩預估下期（11/11）銷售量可達2.4～2.6億元，頭獎累積金額上看6.2億元，刷新近5年新高。隨著獎池放大，下一期可望買氣回溫，彩券行晚間時段可望湧現「抱團集資」回流潮，市場關注是否一舉終結連摃趨勢，或讓獎金繼續滾大。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
SONY 品牌日限時下殺 5 折起！最高回饋 40 % 再抽 iRobot 掃拖機器人！
久等了！3C界的優等生 SONY 品牌日重磅登場！無論你是追求極致影音的劇迷、熱愛捕捉瞬間的攝影師、還是渴望沉浸遊戲世界的玩家，SONY 全系列商品限時開搶，延續雙11的超強買氣，今年 SONY 帶來史上最誠意優惠，從全新登場的 WH-1000XM6 旗艦降噪耳機、高效能 Xperia 智慧手機，到玩家最愛的 PS5 主機，一次滿足你對「效能、音質、影像」的極致追求。Yahoo好好買 ・ 22 小時前
4大超商「咖啡、奶昔買1送1」 紅茶10元、珍奶40元限時3天快搶
週末超商優惠快收！7-ELEVEN咖啡買11送11、珍奶4杯160元，全家奶昔買1送1、仙女紅茶第二杯10元，萊爾富巧克力飲品買1送1、袋裝微波小點任2件85折，OKmart咖啡搭配指定甜點只要59元，小北百貨立冬限定咖啡買1送1。（賴俊佑）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
大樂透開獎了！11/7中獎號碼出爐、大樂透直播、中獎怎麼看、分配方式、如何領一次看？
大樂透於每周二、五晚上8時30分開出當期獎號。第114103期開獎重播請見下方。中獎號碼為22、33、11、41、32、04，特別號43實際中獎獎號以台彩公布為準。）Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
iHerb雙11優惠｜年度最殺！全站74折只限5天！益生菌、維他命、魚油、膠原蛋白、黑瑪卡...「30萬好評」熱銷品最低200有找
一年一度的雙11購物節來了！全球最熱門的保健購物網 iHerb也來參戰啦！即日起至11/12上午10點，訂單結帳輸入折扣碼【SINGLES25】，全站商品通通74折！無低消、無指定品項，堪稱全年最佛優惠。「揪愛Mei」小編精選三大熱銷品牌：Force Factor、Nature’s Bounty、California Gold Nutrition，兼具高品質與高CP值，好口碑與回購率更是有目共睹，跟著買不怕踩雷！Yahoo夯好物 ・ 1 天前
"全台最大旅展"首假日! 飯店業者推餐券.住宿券促銷
生活中心／孟嘉美、郭南宏 台北報導全台最大的旅展，ITF台北國際旅展，開展後遇上首個假日，百萬刷手一早就先打電話來下訂單！買氣超夯，飯店業者做好準備，餐券、住宿券，最低折扣打到低於一折，民眾樂撿便宜、業者瘋搶商機。民視 ・ 13 小時前
快訊／大樂透11月07中獎號碼出爐 如何兌獎一次看
大樂透於每周二、五晚上8時30分開出當期獎號。本期開獎號碼、頭獎金額與獎金分配、玩法規則、即時直播與中獎查詢連結，每週更新不中斷。（實際公告與中獎獎號以台彩公布為準）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
今立冬！4生肖遇冷越強 屬羊準備發大財
今立冬！4生肖遇冷越強 屬羊準備發大財EBC東森新聞 ・ 1 天前
今彩539開獎了！11/8中獎號碼出爐、直播、中獎怎麼看、如何領一次看？
今彩539第114271期開獎，中獎號碼為34、07、08、26、09，今彩539每周一到六晚上8時30分固定開獎。（實際中獎獎號以台彩公布為準。）Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 16 小時前
3C量販店搶雙11商機 推品牌50週年活動 500坪門市高雄開幕
民視新聞／綜合報導知名3C量販店，看準即將到來的雙11檔期，推出品牌50周年活動，而全台最大，佔地500坪的門市，也在高雄熱鬧開幕。全台最大，佔地500坪的新門市，在高雄全新升級開幕，看準即將到來的雙11檔期，推出限量五折商品、抽獎跟滿額送紀念品等活動，除了商品一應俱全外，消費者只要來到店裡，就能體驗融合3C家電、居家設計跟生活美學的服務，感受全方位的智慧家電新生活。原文出處：500坪門市全台最大！ 3C量販店高雄開幕 更多民視新聞報導雙11大戰開打！ 電商祭普發1萬放大術 買黃金送黃金搶普發現金商機! 手機品牌祭優惠"最高折1萬元"拚買氣獨／范姜彥豐首現身天后闆妹直播！「憔悴真面目曝光」民視影音 ・ 1 天前
29歲人妻結婚3年「生不出孩子」 醫生檢查大驚！網友炸鍋了
中國一名29歲的王姓女子已經結婚3年了，她和老公都非常渴望生個寶寶，但是3年都沒有好消息，所以一起去醫院做全面性的生殖檢查。檢查結果出來之後，不只醫生驚呆了，王女和老公更是傻眼，原來生不出孩子的原因，竟然是王女擁有男性的染色體。但是人定勝天，醫生最後還是讓王女成功生下了一個女兒，真是完美大結局啊！鏡報 ・ 20 小時前
中信盃黑豹旗》領先平鎮卻遭「沒收比賽」 陽明總教練賽後有話說
中信盃黑豹旗64強賽今天（8日）登場，北部三重棒球場最後一戰上演桃園市平鎮高中交手台北市陽明高中，本該是精采的科班對決，沒想到卻迎來戲劇性結尾。陽明高中在2：1領先情況下，於3局下被裁判沒收比賽、裁定敗北，引發譁然。大會與陽明高中總教練尹德融也分別做出回應。TSNA ・ 12 小時前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝
第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。中時新聞網 ・ 1 天前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 21 小時前
為賺錢當車手遭逮⋯台南嬤帶「身障孫」淚求法官：我養7個！判決出爐
台南一名鄭姓婦人加入詐騙集團當車手遭逮，全案移送地檢署後，台南地院一審判刑10月有期徒刑；鄭婦認為判太重上訴，打出悲情牌，透露自己有7個孫子要照顧，其中一個還是身心障礙，二審法官仍維持原判，但緩刑5年，全案可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
林岱樺驚天一哭！高雄市長民調「震撼巨變」網嚇喊：要把她幹掉了
民進黨立委林岱樺雖涉入助理費案，仍爭取參選高雄市長，1日舉辦造勢晚會，現場湧入3萬人，林更多次落淚，哭喊拜託天公伯，給高雄人一個公道，引發熱議。不過，據一份地下賭盤做出的「開盤參考」民調，林岱樺的支持度卻是敬陪末座，而綠委邱議瑩則是追到和同黨同志賴瑞隆對決局面，引發網友討論，有網友直言邱議瑩怎會衝那麼快，這民調感覺要把林岱樺幹掉，但更多網友認為根本低估藍委柯志恩實力。中天新聞網 ・ 23 小時前