超商假日大杯咖啡下殺29元 還有超省組合價
萊爾富假日優惠，大杯美式、大杯拿鐵(冰熱任選)單杯特價29元。此外，全家超商隨買跨店取優惠，Let‘s Café經典拿鐵(大杯，冷熱不限) 6杯；特濃拿鐵(大杯，冷熱不限) 5杯；卡布奇諾(大杯，熱飲) 6杯；單品拿鐵(大杯，冷熱不限) 3杯，同品項199元。
7-11
黑五限定！11/28–11/30不可思議!+? CAFE RESERVE 限時優惠，精品美式買2送2、精品拿鐵買2送1。
11/26-12/9 厚乳拿鐵大杯/特大杯，任選第2杯半價。
11/26～12/9 黑金燒仙草，限時暖心價65元（原價75元）。
11/26至12/2前往愛・Sharing 官網製作賀卡分享給好友，就送現萃茶大杯熱紅茶乙杯。每日限量1500 杯送完為止，限12/9前兌換完畢。
OPENPOINT行動隨時取 黑五購物節，11/22至11/30限時9天，指定品項440元/組，品項包含特大濃萃拿鐵/特大濃萃美式任選9杯(最多省235元)、風味飲指定冰飲(皇家伯爵紅茶/好時經典可可/ 香草焦糖瑪奇朵/黃金榛果太妃/福岡八女濃抹茶/鹿兒島濃焙茶)任選8杯(最多省160元)、青梅冰茶/一顆檸檬紅茶/一顆檸檬青茶任選11杯(省220元)、香鑽水果茶10杯(省260元)、咖啡珍珠歐蕾9杯(省235元)、黑糖珍珠撞奶/珍珠奶茶任選11杯(省220元)。
即日起至11/30，在foodomo統一集團外送平台選購精品咖啡，大杯精品美式買2送2，大杯精品拿鐵/馥芮白買2送1（限同品項）。
11/12-12/9，不可思議!+? CAFE RESERVE 門市限定，買大杯冠軍美式&拿鐵送濾掛一包。
7-ELEVEN 不可思議茶BAR，不可思議茶BAR奶茶大賞，11/12-12/09 指定飲品第2杯半價。茶拿鐵門市限定優惠品項：金焙烏龍茶布奇諾、英曙格雷紅茶布奇諾、冰綿綿金焙烏龍茶王、冰綿綿英曙格雷紅茶、金焙烏龍茶拿鐵、英曙格雷茶拿鐵。多元複合門市限定優惠品項：琥珀小葉紅茶拿鐵、茶王焙火烏龍拿鐵、輕烏龍拿鐵。
全家
11/26-12/9 Let’s Tea(冰熱不限)膠囊茶機40元系列、膠囊茶機55元系列，同價位系列買5送5。
即日起至12/9，Let‘s Café經典拿鐵(大杯，冷熱不限) 6杯；特濃拿鐵(大杯，冷熱不限) 5杯；卡布奇諾(大杯，熱飲) 6杯；單品拿鐵(大杯，冷熱不限) 3杯，同品項199元。
普發1萬首選全家ATM領，享有超狂優惠！即日起至 114/12/31 日於全家使用台新/玉山/國泰ATM完成普發現金提領，即贈商品優惠券，包括Let's Café大特濃美式／大特濃拿鐵(同品項買2送2)、Let's Tea厚濃靜岡抹茶拿鐵買1送1、Fami!ce霜淇淋(不限口味)買2送1、Let's Café大單品美式／大單品拿鐵(同品項買1送1)、bb.q專屬優惠。
9/1至12/31，Let’s Café經典美式、拿鐵同品項第二杯半價（單筆最低購買2杯，每會員各品項購買上限10杯)。
萊爾富
Happy Hour週六日，11/29、11/30大杯美式、大杯拿鐵(冰熱任選)單杯特價29元。
11/26–12/23Hi café 飲品冰熱任選買1送1，指定暖心飲品包括巧克力歐蕾、紅玉紅茶、四季春青茶、桂圓紅棗茶、黑糖薑茶。
11/26-12/23大特濃美式(冰熱任選)買20送20省1100元(原價2200元)，單杯不到28元。大特濃拿鐵(冰熱任選)買20送18省1170元(原價2470元)，單杯不到35元。
即日起至12/30，「綠の拿鐵」全新升級登場，果C果昔系列再進化，嚐鮮價 59 元（原價79元）。
普發萬元咖啡同慶，11/11-12/23，大美式450杯只要10,000元(原價20,250元)，單杯只要22.2元；大拿鐵350杯只要10,000元(原價19,250元)，單杯只要28.5元；整買零取限定，每個會員限購一組，兌換期限至2027/12/23。
OK超商
近年追賽、追劇與直播內容的觀眾族群以女性為主，但籃球賽事更是全家一起、兄弟姊妹相揪觀賞的熱門活動。瞄準需求於11月28日至11月30日OKCAFE推出多款冬季風味飲品優惠，包括「黑糖道系列（黑糖桂圓紅棗茶、黑糖薑茶）」、「阿華田系列」、「錫蘭紅茶拿鐵」、「靜岡抹茶拿鐵」與「焙茶拿鐵」，任選2杯99元。
OK CAFÉ推出多款冬季風味飲品優惠，包括「黑糖道系列（黑糖桂圓紅棗茶、黑糖薑茶）」、「阿華田系列」、「錫蘭紅茶拿鐵」、「靜岡抹茶拿鐵」與「焙茶拿鐵」，任選2杯99元。
11/13～12/10 暖心優惠開喝，指定飲品任選 2 杯只要 99 元！ 黑糖道系列：黑糖桂圓紅棗茶、黑糖薑茶、阿華田系列、焙茶拿鐵、錫蘭紅茶拿鐵、靜岡抹茶拿鐵。
