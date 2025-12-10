超商偷195元商品法官判賠8000元 竊賊稱「痔瘡痛」想偷東西出氣 3

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／綜合報導

去年11至12月間，基隆一名男子阿坤（化名）至一間超市行竊2次，被店員抓包扭送警局後，他卻告訴警察，因為他「痔瘡痛」才會想偷東西出氣。全案經基隆地院審理後，法官依2個竊盜罪，各判處阿坤拘役5日，合併執行拘役8日，得易科罰金8000元。

判決指出，去年11月底，阿坤先在基隆一間超市竊取共98元的薄荷糖和巧克力麵包；12月初，他在同一間超市，又偷走一瓶價值97元的衣物噴霧劑，因為店員發現異狀，調閱店內監視器影像查看，才揭發阿坤的竊盜行為，於是立即報警。

阿坤到案後也坦承沒有結帳就拿走3項商品，薄荷糖和麵包已經吃光了，衣物噴霧劑則是忘記放到哪裡，警方問他為何要偷竊？他竟回答「我因為痔瘡痛，一氣之下就想偷東西出氣。」

基隆地院法官審理後認為，阿坤恣意竊取他人財物，對社會經濟秩序及他人財產安全造成危害，行為不可取，考量到他的犯罪動機、目的、竊得財物價值、家庭經濟狀況等因素，最終依2個竊盜罪，各判處拘役5日，合併執行拘役8日，得易科罰金8000元，全案仍可上訴。

