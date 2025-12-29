超商備戰跨年總動員 行動購物車前進熱點

跨年夜對超商來說，就像一場「即時補給戰」。7-ELEVEN全台千家門市擴增2~5倍人力，同時啟動2台行動購物車進駐台北市信義區與新北淡水漁人碼頭。全家便利商店於熱區店鋪外增設行動攤位，買指定鮮食搭配雪碧可抽「1年份暢飲」。萊爾富信義區門市再度「拆門」，挑戰單日業績百萬元。OK行動超商出動，推出「跨年限定菜單」。

迎接2026年到來，全台各地跨年晚會卡司、煙火秀將吸引人潮。7-ELEVEN發出「跨年動員令」，針對20大跨年熱點周邊，號召近千家門市備戰，不僅擴增2~5倍人力與商品備貨，還將開出2台行動購物車前進台北信義區與新北淡水漁人碼頭，現場供應CITY系列飲品、鮮食、冷凍品、常溫與冷藏飲料、零食及保暖用品等近百款商品，讓民眾可以「買了就走」。

元旦起還有全新優惠登場，1月1日至6日在7-ELEVEN各店購入指定商品，每滿222元即贈20元購物金，點購思樂冰、雪淋霜霜淇淋及酷聖霜霜淇淋，元旦當日結帳不限支付工具均享「第2件10元」好康。OPENPOINT APP行動隨時取1月1日至5日主打「CITY陪你前進2026歡送2025新年慶」，精選組合最優5折價。

全家便利商店數百家位於跨年熱點的店鋪開始備貨，台北信義區的建鑫店增設店外行動攤位，提供現做熱食等商品，且備貨量較平時提高5倍，收銀機更多達10台。大巨蛋店迎接蔡依林演唱會散場人潮，不僅備足飲用水、喉糖、外帶餐盒，還準備了發熱衣、暖暖包等用品，讓10點半看完演唱會的歌迷能無縫接軌欣賞101煙火。

即日起同步開賣「海底撈-川味麻辣鍋」新品，還原海底撈清油麻辣鍋鍋底，配上牛培根、鴨血、板豆腐、蘭花干與蛋餃，建議售價109元，搭購雪碧還能參加1年份300瓶暢飲抽獎。APP隨買跨店取從12月30日至1月1日，祭出各式8,888元超值組合，像是Let’s Café大杯美式366杯、大杯拿鐵300杯、霜淇淋350支等，最優只要原價52折。

萊爾富信義市府站店、信義興隆店於12月31日上午10點「拆門」，店鋪的自動門、櫥窗玻璃與冰箱門將全部卸下，並加派10倍人力支援，協助民眾快速購物結帳。主力商品有12月新上市的「煙強」香腸、黑輪攤、茶碗蒸、包子……等，2家門市單日業績有望衝上百萬元。

OK超商特別派出OKmove行動商店進入信義商圈，同時販售「跨年限定菜單」，除了既有的茶葉蛋、御田煮物、銷魂現滷系列商品外，並導入烤玉米與現烤披薩，1人份設計現場加熱立即滿足消夜需求，消費者參與現場打卡任務還能領取精美禮品。

