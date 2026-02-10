超商兌換大冰拿鐵 店員跳針狂問「幻月嗎？」 真相他氣炸

一名男子近日拿咖啡兌換券到超商，想換大杯冰拿鐵，店員頻跳針問「要月幻嗎？」他誤以為是新口味，直到最後才知道，對方把「兌換」念成「月幻」，讓他當場傻眼，將其PO上網後，引發網友熱烈討論，紛紛分享曾遇過的各種錯誤讀音，也有人笑說「國文老師會在棉被裡哭泣」。

原PO近日於Threads發文指出，到超商拿券兌換大杯冰拿鐵時，店員問「你要月幻嗎？」他以為是隱藏口味或新品，再次強調「我是要大杯冰拿鐵」，沒想到店員又問一次「對，你要用月幻的嗎？」讓他更加困惑。

原PO再次拒絕說「不用，一般冰拿鐵就好」，店員說「你是要用這個券『月幻』嗎？」他才恍然大悟，原來店員把「兌」念錯，「月幻」其實是「兌換」，氣得他忍不住大喊「那個字念『ㄉㄨㄟˋ』啦！」

貼文曝光後，引發網友熱烈討論，許多人分享類似經驗，直呼讀音錯誤容易造成誤會，甚至有人打趣表示「國文老師看到會在棉被裡哭泣」。

網友紛紛留言，「我還有聽過買房下『幹』旋的」、「還有是嵌入不是崁入，拜託不要再砍了」、「我在星巴克上班的時候聽過無數次『棒』果拿鐵」、「還有塗氟『ㄈㄨˊ 』，牙助唸塗佛『ㄈㄛˊ』」、「我男友說牛『助』條，第一次聽到整個愣住」。

