超商冬日療癒味蕾 開心果霜淇淋登場 雞排珍奶餐限時下殺

全家Fami!ce開心果霜淇淋亮相，限時推出5支188元快閃回饋。（全家提供／朱世凱台北傳真）

全家App推出「農情聖誕好奶季集章趣」活動，限時買指定商品即可參加集章，可換鮮乳芳A2β酪蛋白鮮乳、牛牛拾穗帆布袋、鮮乳坊零錢包或側背包等限定好禮。（全家提供／朱世凱台北傳真）

7-11 OPENPOINT行動隨時取限時3天推出CITY PRIMA優惠組。（7-11提供／朱世凱台北傳真）

冬日寒意持續，超商看準濃郁系美食成為味蕾最愛，推出各式濃厚茶飲、甜品，同時祭出鹹香美食折扣，讓民眾免排隊就能好好寵愛五臟廟。

全家療癒新品連環發，首先是以5款濃香系冬季奶茶打造「聯名奶茶季」，包括日本人氣品牌SAKImoto帶來鹽香交織焦糖甜香的「塩焦糖奶茶」；以正宗茶餐廳靈魂原料「黑白淡奶」呈現厚香底蘊的「黑白淡奶港式奶茶」，帶有港式特有的滑順厚香；還有新竹知名手搖飲品牌「河堤上的貓」合作，推出酸甜莓果調性的「莓果森林奶茶」，紅茶底韻融合柔和奶香，入口後尾韻帶微微果酸，喝起來輕盈不膩；人氣手搖飲「龍角」則推「龍角龍涎厚乳」，以濃厚乳香搭配紅茶香氣，口感飽滿、順口度高，是冬季最具存在感的重乳系奶茶之一；全系列皆以 39 元販售。

全家Fami!ce霜淇淋亦推話題新品，12月5日起推冬季限定「Fami!ce開心果霜淇淋」，攜手Brillante星忱甜點、並由法國巧克力大賽冠軍陳星緯師傅監製，嚴選美國開心果研磨成細膩果醬，開心果濃郁堅果香氣飽滿而雅緻，融合乳香後呈現出綿密滑順、入口即化的細緻口感；此外，全家旗下人氣「Q堤系列甜甜圈」再推第二波2款新品，首推經典糖霜、純淨美味的「經典蜜糖Q堤」；可可風味愛好者最不能錯過「雙重巧克力Q堤」，香氣濃郁卻不厚重，帶來大人系巧克力的平衡苦甜；「Q堤系列甜甜圈」2款新品單件售價均39元，12月9日前全系列Q堤更享任選2件79折優惠；或可搭配指定飲品，享餐餐超值配59元餐促優惠。

全家App最後推出「農情聖誕好奶季集章趣」活動，即日起至明年1月6日購買鮮乳坊、乳研所指定商品，任2件指定商品，即可獲得1章，集滿指定章數，還可兌換鮮乳坊A2β酪蛋白鮮乳、牛牛拾穗帆布袋、可愛萌趣的鮮乳坊零錢包或側背包等限定好禮。此外，「全家」APP同步推出「全家來就補鮮奶積分趣」，活動期間購買指定鮮乳1元累積1分，達指定積分即可免費兌換牧場直送4.0鮮乳，或加價兌換法國特福廚具組，及熱銷全日本的猩猩之握按摩器。

7-11即日起至12月9日推出「炸烤物x珍珠奶茶」超值搭配活動，將最速配鹹食與現做茶飲打造午後與宵夜時段的組合。此次集結多款人氣炸烤品項，推薦像是椒鹽香雞排、21Plus蒜香鹽酥等，可搭配指定飲品享優惠，購買任一指定炸烤商品，即可搭配CITY TEA珍珠焙火烏龍奶茶（大杯或特大杯、冷熱皆適用），享專屬 20 元折扣。同時段還推出2款百元內價格入手「加量不加價」超值商品，像是「頌丹樂泰式打抛豬」整體重量再加10％只要89元、「Ohlala瑪格麗特筆管麵」加量總重量提升10％只要99元。

7-11果汁BAR於12月23日前再推任選第2杯7折，推薦季節限定新品「地瓜牛奶89元（限北區門市）」，嚴選香純蜜地瓜搭配瑞穗鮮乳，現打口感滑順綿密，富含膳食纖維，號稱一杯就有飽足感；「特選奇異果綜合果汁99元」以酸甜奇異果搭配多樣水果，果香清新甘甜，為季節限量供應。另外，12月3日前OPENPOINT行動隨時取於推出優惠組，CITY PRIMA大杯精品美式（冰／熱）買7送7 ，限5萬組，CITY PRIMA大杯精品拿鐵（冰／熱）買7送7 ，限2.5萬組等。

