超商冬至優惠一次看 創意湯圓激省價 燒仙草買1送1

萊爾富12月31日前推全系列湯圓優惠，任選2件8折、3件75折。（萊爾富提供／朱世凱台北傳真）

7-11獨家推出「關北紅豆湯湯圓」，69元。（朱世凱攝）

7-11 CITY TEA現萃茶×Whittard「蜜香伯爵拿鐵」，80元。（7-11提供／朱世凱台北傳真）

全家「燒燒仙草」限時享原價買1送1或單杯39元優惠價。（全家提供／朱世凱台北傳真）

萊爾富「燒仙草」，優惠價45元。（萊爾富提供／朱世凱台北傳真）

OKmart限時桂冠湯圓系列任2件8折、3件75折。（OKmart提供／朱世凱台北傳真）

冬至節氣將近，外部統計，全台冷凍湯圓市場規模達3.2億元，平均每戶家庭一年購買超過4盒，超商觀察冬至湯圓銷量明顯較平日高出2到3成以上，因此推各式經典與創意商品；另近期低溫持續出現1字頭，熱飲買氣同步攀升至少2成，薑茶、燒仙草等也趁勢登場。

7-11門市12月23日前祭出指定湯圓2件88折、3件75折優惠，除了經典花生、芝麻、鮮肉湯圓可選，今年還引進美樂蒂×Kuromi周年限定包裝的「紫糯米芋泥湯圓」，更獨家推購買指定湯圓可用99元加購超萌餐具組；另推「香濃花生紅龜粿湯圓」、「關北紅豆湯湯圓」等，微波加熱就能享受；飲品主推去年上市第1周就創下百萬銷售佳績的CITY TEA現萃茶×Whittard「蜜香伯爵拿鐵」，24日起將加入CITY TEA全品項第2杯半價行列。

全家門市集結15款人氣特色湯圓，即日起至明年3月4日推任選2件8折、3件75折優惠，購買指定桂冠湯圓加價99元，可獲限量超萌矮袋鼠Dinotaeng鑰匙圈等；冬季甜湯與飲品主推Let’s Tea新品「芝麻糊糊」，滑順芝麻香搭配花生碎粒，添加Q彈雙色地瓜圓，明年1月6日前嘗鮮價59元，於全家LINE官方帳號參與遊戲，有機會獲19元限量優惠券；此外，去年月銷10萬杯的「燒燒仙草」享原價買1送1或單杯39元優惠價。

萊爾富即日起至12月31日推全系列湯圓優惠，任選2件8折、3件75折，主打款包含「健司」顛覆傳統的粿系湯圓系列，號稱耐煮不易破，其中「健司濃醇芝麻草仔粿湯圓」內餡標榜濃黑芝麻爆漿流心，香氣濃郁；近期熱飲新推「燒仙草」，以仙草湯汁搭紅豆、綠豆、燕麥、芋圓，十分有飽足感。

OKmart即日起至12月31日桂冠湯圓系列任2件8折、3件75折，溫暖甜飲推薦「黑糖道系列」，像是「黑糖桂圓紅棗茶」、「黑糖薑茶」都適合暖胃，更同步與「阿華田系列」、「錫蘭紅茶拿鐵」等也一同加入任選2杯99元好康。

