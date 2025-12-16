超商冷凍庫驚現「全裸屍體」！2寶媽闖工作區離奇身亡

32歲女子被發現死於一家超商冰櫃。圖／翻攝自GoFundMe

「我這輩子都沒聽說過這種事！」一名顧客憂心地說。日前一名超商店員一早前往上班，發現冷凍庫竟躺著一名全裸女子，且已經明顯死亡，經調閱監視器，才發現該名女子早在前一天就已入店；目前警方沒有將案情列為謀殺或其他犯罪行為偵辦，不過詳情仍待進一步釐清。

根據《People》及《CBS》報導，美國佛羅里達州（Florida）當地時間14日上午8點，警方接獲1元商店Dollar Tree員工報案，表示「商店冷藏櫃裡有一名裸體女子」，待警方趕至現場，發現該名女子已經明顯死亡。

廣告 廣告

警方指出，該名女子為32歲的海倫．桑切斯（Helen Sanchez），其於13日商店關門前進入了商店，但沒有購買任何東西；報導稱，桑切斯入店後隨即前往僅限員工進入的工作區域，並進入了冷凍庫待了一夜，直到隔天早上被員工發現。

32歲女子被發現死於一家超商冰櫃。圖／翻攝自GoFundMe

警方目前沒有懷疑謀殺或其他犯罪行為，不過對死因及裸體原因仍待調查釐清；然而桑切斯擁有2名孩子，且為尼加拉瓜人，如今在佛羅里達州身亡，一名女子斯蒂芬妮．佩雷拉 （Stefany Pereira）為其發起募款活動。

佩雷拉表示，桑切斯是一名專攻於先天性心臟病的麻醉師，「為無數兒童和家庭帶來了希望和治癒」，卻在國外遭遇了一場意外去世，為了將她的遺體運回尼加拉瓜，讓她在親人的陪伴下安葬，並舉行葬禮，捐款將用於支付遺體交通等相關喪葬費用，感嘆道「她的堅強、溫暖以及對家人堅定不移的愛將永遠被銘記」；截至16日，已經籌得9846美元（約新台31萬元）。



回到原文

更多鏡報報導

「藝妓教父」跨海控歐客佬詐欺 不買單「誤植」一說

女大生偷吃外送 遭量身訂製「加糞螺獅粉」報復！吃下肚還求精神賠償

心生畏懼！外送員留紙條：希望妳每天帶我去「國小廁所」