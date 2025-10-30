超商助攻禦寒 吃鍋77折抽義式家電 韓味熱食初登場

7-11本周開賣韓國國民代表性美食「韓式魚板串」，即日起至11月11日全品項任選買4送1。（7-11提供／朱世凱台北傳真）

天氣轉涼，超商觀察民眾對於加熱型商品需求提高，相繼引進多款溫暖食飲搶攻冒煙商機，7-11開賣蒸烤雙吃馬鈴薯、導入火鍋專區，並引進韓風商品擴大話題；全家則攜手經典料理動畫《廚神小當家》推聯名美味，FamiSuper超市店同步推新鮮蔬菜、火鍋肉片、泡菜、豆腐與丸類等食材任選2件88折，消費達指定條件有機會抽smeg義大利美學家電組。

7-11表示，早晚溫差明顯帶動熱飲及熱食需求提升近1成，持續強化消費者三餐搭餐需求，主攻30至49元好入手的熱罐價格，並於即日起於各門市鋪機販售，品項涵蓋咖啡、牛乳、奶茶、紅茶等超過10款選擇，推薦新品「UCC原味咖啡乳飲品」為日本製造，咖啡香醇與濃郁乳香堪稱經典；此外，即日起台北市限定44間門市首度開賣「蒸烤雙吃」現蒸馬鈴薯、烤馬鈴薯，採用澳洲品種連皮販售，口感綿密扎實；另「饗喫鍋」火鍋專區販售小份量且經專業選品「輕火鍋」周邊，方便消費者24小時就近採買，今年冬天也將擴大於4000間門市導入，近期也上架日本超人氣「HORINISHI萬用香料粉」、「人形町今半壽喜燒醬」等調味料。

7-11即日起推出「韓國美食季」以「進口直輸醬汁」、「道地韓式配方」、「專門店合作」三大訴求打造超商韓食體驗。（7-11提供／朱世凱台北傳真）

7-11攜手韓國第一大連鎖嫩豆腐煲專門店「涓豆腐」合作開發3款道地韓式料理「涓豆腐韓式豆腐鍋」、「涓豆腐泡菜冬粉」、「涓豆腐韓式雜菜冬粉」，以及推出2款由台南晶英酒店主廚監製、飽足感十足的韓風料理，「辛奇醬炒牛肉便當」以主廚特調醬汁搭配泡菜炒牛肉，並有玉子燒、韓式雜菜冬粉、起司玉米等豐富配菜，另一款「韓式炸雞起司丼」韓式炸雞佐濃郁摩佐起司與韓國辣醬，堪稱罪惡系韓食代表。7-11熱食自助區今年冬季於上千間門市陸續販售「關東煮」，本周開賣韓國國民代表性美食「韓式魚板串」，即日起至11月11日全品項任選買4送1。

全家攜手《廚神小當家》推「銀河墨魚乾拌麵」、「紅燒牛肉蒟蒻麵」與3款限量周邊。（全家提供／朱世凱台北傳真）

全家X《廚神小當家》系列加價購周邊商品，凡購買湯底專區指定商品，單筆滿20元以上任2件，即可以優惠價99元加購「廚神小當家醬料碟2入組」。（全家提供／朱世凱台北傳真）

業者亦特別引進韓國天團BTS（防彈少年團）成員Jin企畫的「IGIN蘋果琴酒調酒」，可愛的水果設計包裝結合韓系調酒質感，葡萄、西瓜、李子三款風味即日起於全台近4000間門市限定上架，再享秋季嚐鮮價129元。 全家攜手經典料理動畫《廚神小當家》，將動畫的熱血精神變身話題商品，推出2款獨家聯名新品及3款加價購周邊，首推將墨魚汁融合於麵體中，呈現天然黑亮色澤的「銀河墨魚乾拌麵」，香氣濃郁、拌勻即食，方便美味讓人直呼過癮；「紅燒牛肉蒟蒻麵」採低熱量蒟蒻麵體，保留紅燒湯頭的醇厚香氣，同時減少負擔，滿足嘴饞又想顧身材的消費者。

此外，全家也推出《廚神小當家》系列加價購週邊商品，凡購買湯底專區指定商品，單筆滿20元以上任2件，即可以優惠價99元加購「廚神小當家醬料碟2入組」，醬料碟不僅畫上特級廚師徽章圖樣，倒入醬汁後更能看到象徵特級廚師的「特」字及經典台詞「難吃」二字；加價149元則可獲得「廚神小當家購物收納袋」（包子款／菜刀款）。

全家即日起至明年1月6日，指定店舖湯底專區商品任選2件77折，精選人氣饕客必吃品牌如「老四川」麻辣鴨血及麻辣豆腐、「高雄劉家」酸菜白肉鍋、「新加坡發起人」肉骨茶湯底等，皆可一站在全家購足；同時推薦好評回歸的FamiCollection湯底「花雕雞湯」、「藥燉排骨湯」及「薑母鴨湯」。全家amiSuper超市店也同步推出超值優惠，凡選購新鮮蔬菜、火鍋肉片、海鮮、泡菜、豆腐與丸類等指定食材，可享混搭任2件88折優惠，即日起至11／25，會員凡於實體店舖或線上商城（食食購、行動購）購買指定火鍋商品任1件，即可獲得1次抽獎機會，有機會將smeg義大利復古美學家電組帶回家。

全家FamiPort集結全台人氣鍋物品牌，像是香麻帶勁、湯頭濃郁的「青花驕青花椒麻辣鍋套組」，而養心茶樓旗下品牌YACHE韓式蔬食鍋物，共推出「起司部隊鍋」、「馬鈴薯排骨鍋」與「雪濃湯鍋」三種風味，11月23日前指定商品更享任選2件95折，3件以上92折優惠。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

