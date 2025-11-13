超商包手店員監守自盜！網購黃金變賣店家慘賠300萬 1原因被蝦皮識破

一名包手的超商店員，在沒刷條碼的狀況下不斷擅自開箱取貨，原來是他往購買黃金，並選擇貨到付款，再利用自己職務不付款拿去轉賣，獲利近260萬。（圖／中視新聞）

智慧犯？一名超商大夜班員工，在蝦皮平台上狂買黃金，接著利用職務之便，全部沒刷條碼就取貨，賺了超過250萬，直到蝦皮發現一個細節後，通知該超商負責人，這才讓整件事曝光。由於該名員工近幾個月才應徵錄取，被懷疑早有預謀。

事情發生在10月，這名雙手都包手的店員，在大夜班時段，沒穿制服，在沒刷條碼的情況下打開一個又一個包裹。原來這名店員在蝦皮平台上，短短2周買了154件黃金，並選擇超商取貨付款，接著再利用自己職務之便，直接拆開包裹拿回家轉賣，獲利高達260萬元，此外還摸走收銀台現金32萬元，害曾姓加盟主損失近300萬元。

廣告 廣告

曾姓加盟主說，貨到付款流程是進貨刷條碼，店家負責代為收款，若店員偷偷動手腳，非常難察覺，需要等到物流7天後對帳才會知道。而該名店員行為雖然都被監視器錄下，但由於自己正在治喪，沒時間處理店內事務，是蝦皮官方發現這段時間他的超商有大量訂單出現未取貨狀況，察覺情況有異，才會來電通知要求釐清狀況，他調閱監視器後整件事因而曝光，立即報警逮捕這名店員，事後被依業務侵占罪函送法辦。

曾姓加盟主無奈表示，對方在8月的時候來應徵，知道對方是更生人，但當下看對方相當誠懇，不斷求他，因此決定給對方一個機會，沒想到竟被恩將仇報，害他損失近300萬元，而且從犯案手法來看，明顯是早有預謀才會來應徵，感嘆以後實在不知道還敢不敢去幫助有困難的人或者更生人。

更多中時新聞網報導

田中馬拉松》富邦自願性碳權支持 打造新典範

邰肇玫抗癌成功 笑喊歸功好吃懶做

器官修復之法 抽脂分離幹細胞