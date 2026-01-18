超商取貨付款差點被詐騙！店員一看外箱「3字廠商名」秒攔下 網狂讚真專業

[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導

超商取貨付款看似方便，卻也暗藏詐騙風險。一名民眾近日在社群平台分享親身經歷，指出自己差點在超商付款領取一件要價 1,888 元的包裹，所幸店員察覺外箱資訊有異，即時提醒並成功攔下，讓他避免受騙。貼文曝光後引發熱烈討論，也讓不少網友開始留意包裹外箱上的細節。

超商取貨付款看似方便，卻也暗藏詐騙風險。（示意圖／Unsplash）

該名網友在 Threads 表示，自己平時工作忙碌，偶爾會忘記是否曾在網路上下單。日前收到超商取貨簡訊後便前往領貨，正準備付款時，店員注意到外箱上標示的廠商名稱為「萬事宜」，隨即提醒這類名稱常出現在詐騙包裹中，建議他先不要取貨，讓原 PO 直呼幸好遇到細心的店員。

貼文一出，就有熱心網友留言整理出多個常見於詐騙包裹上的廠商名稱，包括速壹倉、百靈鳥、七七國甲、桃園三倉、中原集運、天翼國際、遠成達、飛鳥、騰風、鑫騰躍、旭揚、浩億達等，提醒民眾多留意。 此外，也有多名超商店員現身說法，指出辨識詐騙包裹的關鍵之一在於配編號碼，若包裹編號是以「7M」、「7N」開頭，通常就要提高警覺。有店員透露，整理包裹時若發現異常，會直接在外箱寫上「詐騙」，提醒民眾取貨前務必確認來源，避免落入詐騙陷阱。

