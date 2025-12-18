超商取貨免帶證件！數位憑證皮夾上線 手機「嗶」一下就OK

數位發展部自今年3月起推廣「數位憑證皮夾」，7-ELEVEN自12月初便於全台近400家門市推廣數位憑證皮夾，首波開放「門市包裹取貨」服務加入。全家超商也導入數位憑證皮夾，打造最便利一站式包裹取件服務。

7-ELEVEN響應數位發展部「數位憑證皮夾」政策，首波開通「門市包裹取貨」服務加入，消費者持智慧型手機開啟「數位憑證皮夾」APP，出示已綁定個人憑證的QR Code嗶一下即可秒速完成包裹取貨流程。（圖／7-ELEVEN提供，下同）

數位憑證皮夾不是電子錢包或數位身分證，而是各類 「憑證」(Credentials) 的數位載具，例如學生證、駕照、畢業證書等，將這些紙本憑證轉化為數位憑證，不僅使用更加便利，也能有效地保障民眾的隱私。申辦流程相當簡便，民眾只需下載「數位憑證皮夾」應用程式，選擇「加入憑證」後，選擇使用的電信業者（中華電信、台灣大哥大、遠傳），輸入相關資料並完成申請，即可開啟數位憑證皮夾。取貨時選擇「出示憑證」，即可選擇對應超商的取貨QR Code。根據實測，整個申辦流程約兩分鐘即可完成，超商領貨時掃描QR Code也比傳統出示證件更加快速便利。

數發部數位憑證皮夾詳細說明請點此：https://moda.gov.tw/major-policies/wallet/1695。

7-ELEVEN於17日起響應數位發展部「數位憑證皮夾」政策，首波開通「門市包裹取貨」服務加入，消費者持智慧型手機開啟「數位憑證皮夾」APP，出示已綁定個人憑證的QR Code嗶一下即可秒速完成包裹取貨流程。未來7-ELEVEN便民服務將滾動式響應政策結合各種生活應用情境，成為數位社會發展路上多元、友善、便利的生活服務平台。

OPENPOINT APP 包裹取件「零元認證條碼」 使用流程說明：下載OPENPOINT APP成為會員➡到APP首頁服務選取寄取包裹➡我的包裹➡取件查詢➡匯入取件包裹➡電話號碼與會員帳號符合➡取得0元認證條碼。

全家超商同樣響應數發部政策，全台4400店即起響應數位發展部推動的「數位憑證皮夾」政策，凡已付費完成的0元包裹，出示「數位憑證皮夾」APP的專屬 QR Code，並由店員過刷QR Code完成身分認證後，即可完成取件程序。

全家超商響應數位發展部「數位憑證皮夾」，提供免證件0元包裹取件服務。（圖／全家超商提供，下同）

「全家」數位金融部部長劉東豪表示，「全家」透過數位科技導入，持續優化包裹取件作業流程，近年陸續於會員APP推出「包裹快取條碼」、「包裹預約自取」、「多件包裹合併快取」等創新功能，帶動APP「包裹」專區月均使用次數超過40萬次。此次響應數發部政策「數位憑證皮夾」，只要下載「數位憑證皮夾」APP並完成身分認證，取貨時向店員出示「數位憑證皮夾」中的個人QR Code，就可由店員過刷並領取包裹，將可節省人員過往辨識證件時間，消費者體驗更順暢安全，為包裹數位化取件新選擇。

「全家」近年積極拓展包裹取件便利性，朝一站式包裹取件服務邁進，並主打「多包裹合併快取、包裹預約自取、零元包裹外送併買」三大功能，會員不僅可於APP的「包裹」專區使用一組條碼，一次領取多件包裹，大幅簡化取件流程與時間，更可透過APP精準掌握包裹貨態，提升查詢與操作的便利性。

「數位憑證皮夾」包裹領取簡單三步驟：

步驟一：下載「數位憑證皮夾」APP並完成身分認證

步驟二：向店員出示「數位憑證皮夾」中的個人QR Code

步驟三：店員過刷QR Code取得姓名、末三碼，取出包裹

