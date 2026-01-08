超商取貨報姓氏「包」…店員神回「這1字」 全網笑翻

許多人習慣使用網購下單、超商取貨，然而近日有民眾在「超商大小事」臉書發文分享自己到超商取貨時與店員的對話，「店員：『姓什麼』我：『姓包』、店員：『菇』。」他直言：「媽的貢丸，他是不是沒被杏鮑菇打過。」爆笑互動吸引2.2萬網友按讚。

超商取貨。（示意圖／翻攝畫面）

許多網友留言表示，「我是來取貨的，誰叫你跟我玩起接龍的」、「哈哈哈，我姓包餒，但我取貨時沒想到這個，應該是沒遇見幽默的店員吧」、「我一直很好奇焦先生／小姐怎麼領包裹」、「店員：抱歉沒有姓包菇的包裹」、「報完末三碼結果店員拿了一包煙給我」、「果然最好笑的還是留言」、「別再玩諧音哏了」、「起床看這留言，笑到精神都來了」、「我姓：艾，我都不好意思說了」。

不少人也紛紛按照原PO的句式在留言區寫下，「店員：『姓什麼』、我：『姓吳』、店員：『能』。我：『媽的BB，你是不是沒被棒錘打過』，店員：『我是說能取貨』。」、「店員：『什麼姓名』、我：『魏』、店員：『魏什麼』、我：『我爸姓魏我當然就姓魏啊！香蕉你個拔辣！我怎麼知道為什麼』。」、「店員：『姓什麼』、我：『項』、店員：『你啦』、我：『項啦！媽的貢丸，他是不是沒被姓項的打過』。」全網笑翻。

