超商取貨退燒？專家揭台灣電商「競爭內幕」已有龍頭遭邊緣化

財經作家指出，過去網購「超商取貨的天下」正出現改變，希望「直接送到家」的消費者有增多的跡象。（示意圖／資料照）

許多人會用網購買東西，各大電商平台的競爭似乎越來越激烈。財經作家「股人阿勳」撰文指出，台灣電商的競爭進入「物流決戰時代」，消費者重視方便、快速、低運費，不少電商選擇「虧本搶市佔率」，價格戰的競爭相當殘酷，例如酷澎雖然是「大虧特虧」，但已靠隔日配和便宜拉高市佔率；而過去的龍頭PChome市佔率從44.8%下滑至33.4%，逐漸邊緣化。

2025台灣電商「轉折點」 競爭核心不單單是商品

股人阿勳指出，2025年台灣電商市場可謂「關鍵轉折點」，有新的消費模式、海外電商大舉壓境、本土平台間競爭白熱化，戰場從商品價格，漸漸轉為由「速度、運費、信任」主導。

​在運費方面，61.6%的消費者最在意「有沒有補助運費」，相對「折扣」更能影響購買意願；而信任，以穩健發展的MOMO購物來說，它展現品牌信任與品質的優勢，在台灣B2C市場成為冠軍。

物流掀起新戰局 超商取貨已有動搖

至於速度方面，調查數據顯示，43.5％的消費者期待網購商品「能在兩天內到貨。」若平台主打「快速到貨」，六成以上的人認為應該24小時送達、更有兩成是希望12小時內送到。股人阿勳進一步點出「物流版圖重洗牌」如果說過去10年是「超商取貨」的天下，現今遊戲規則正在改變。

股人阿勳指出，蝦皮店到店在急速拓展據點與推動「隔日到貨」，市佔率已經超過全家，雖然不及取貨的龍頭7-11，但也搶下近四分之一的市場；此外，宅配需求佔比從40.9%提升至44.7%，希望「直接送到家」的消費者增多，股人阿勳認為「物流速度與便利性已經不只是加分，而是消費者購買的基本要求。」。

電商虧錢硬拓市佔率 網購打「資本戰」壓縮本土品牌

關於各平台的競爭，股人阿勳提出，消費者心裡大多認為「要快而且要便宜，否則轉身就去別的平台」，蝦皮使用率高達79.2%，雖虧錢，但靠著社群導購和補貼讓滲透大增。而昔日霸主PChome不像MOMO在B2C市場打出天下，其市佔率已從44.8%掉到33.4%「正逐漸邊緣化」。另外，酷澎雖然是「大虧特虧」，但靠隔日配攻城掠地，成為少數成長中的勢力。

除了上述平台外，還有中國淘寶、拼多多，兩者加大投資、補貼，「不計代價虧錢」意圖用資本戰打進台灣市場；股人阿勳點出，這並不是第一次資本戰，過去eBay、Yahoo、蝦皮進軍台灣時，也是靠「補貼、不計代價燒錢」硬打市場，市佔率提高、對手撐不住時再砍補貼，提高手續費。

最後，阿勳總結，現在的台灣電商市場就像是「淘汰賽」，物流要求高效率、低運費，還得與其他平台打「補貼、價格戰」，迫使中小業者先被淘汰，最後能撐下來的才會真正決定市場的樣貌；他認為2026年台灣電商不只是「誰送得快」，而是「誰能在價格戰之後還活著」。

