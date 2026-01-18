超商取貨險遭詐！店員揭「2組編號」別領

生活中心／李筱舲報導



詐騙又有新手法！近日一名網友分享，自己收到貨到付款包裹簡訊後前往超商取貨，就在準備支付1888元時，機警的店員立刻攔阻，告知包裹外箱印有「這3字」的廠商名稱是典型的詐騙包裹，讓原PO成功保住荷包。事後她將經歷分享至社群平台引發熱烈討論，更有貼心的超商店員現身說法，列出常見詐騙廠商名單，提醒民眾多加留意。





貨到付款包裹「外箱3字」100％是詐騙！超商店員揭「2組編號」千萬別領！

一名網友收到到貨簡訊後前往取貨，在要付錢的那一刻被店員阻止，才發現是詐騙包裹。（示意圖，與本新聞無關／民視資料照）

一名網友昨（17）日在Threads上發文表示，自己收到到貨簡訊後前往取貨，就在要付錢的那一刻被店員阻止。原PO感激地說：「還好店員有阻止我，不然我的1888元就要飛了。」店員指出，若包裹外箱標註廠商為「萬事宜」，極大機率是詐騙案件，千萬不要領取。原PO隨後也補充：「通常有買東西我大多都會有印象，但有時候事情太多還是會忘記。我只是希望這篇文章可以幫助到跟我一樣有收到詐騙簡訊的各位。總之，再次謝謝細心的店員！」。

有超商店員和網友在貼文分享如何辨別詐騙包裹的方法和店家名稱。（示意圖，與本新聞無關／民視資料照）

該貼文吸引不少超商店員留言分享：「今天才剛挑退15個詐騙包裹，不同人同一個廠商，同時 7、8 件金額還都一樣，我不相信這種巧合」、「每天都在做這件事，真心希望客人不要被騙，因為錢真的不好退回來。」也有店員指出可從包裹外箱編號判斷，若編號以 「7M」、「7N」 開頭，通常為詐騙包裹。此外，網友也整理出常見詐騙廠商名單，包含：速壹倉、百靈鳥、七七國甲 、桃園三倉、中原集運、天翼國際、遠成達、飛鳥、騰風等。提醒民眾須提高警覺，避免上當受害。





