超商取貨「外箱3字」是詐騙 幽靈包裹名單一覽

【緯來新聞網】詐騙頻傳且手法多元，很可能一不小心就落入陷阱。有民眾近日收到簡訊通知，準備去超商領包裹，在店員的提醒下，才發現是詐騙，險些就噴掉近2000元，經歷引發熱議，更有人分享常見的詐騙包裹廠商的名單。

一名女網友在Threads表示，通常有在網路買東西，大多會有印象，但有時候事情太多，難免會忘記，日前就收到一則取貨簡訊，迷迷糊糊打算去領包裹，

金額是1888元、廠商為「萬事宜」，好在店員機警，察覺有異立刻阻止，才保住這筆錢，「不然我的1888就要飛了」。



貼文曝光後，其他網友也分享類似經歷，「我也遇過一次，去商店看一下價錢要一千多，手機看一下紀錄根本沒買東西的紀錄，後來就不取貨了」、「我的也是，莫名來一個蝦皮跨境，我看好幾天了，他一直不斷改準備出貨日期」、「我家客人也是這個數字包裹…還好沒領」、「之前也領過詐騙包裹，過幾天就退款了，所以現在領包裹我都很注意」。



另外，也有網友整理之前發生過「幽靈包裹」的廠商，包括速壹倉、百靈鳥、七七國甲、桃園三倉、鑫鑫、夢啟航、聖天、中原集運、頂尖、天翼國際、東瀕、鑫騰躍等，提醒民眾特別注意；甚至有許多超商店員分享識別詐騙包裹的方法，可以從外箱編號判斷，以7M、7N開頭，基本上都是詐騙包裹，而店員若發現疑似詐騙包裹，也會做記號或通報，以防不知情的民眾上當。

