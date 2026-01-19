超商咖啡1杯2千元！搶攻頂級商機 試探精品價格接受度
超商搶攻咖啡商機，7-ELEVEN宣布推出一杯兩千元的手沖咖啡，瞄準頂級黑金市場，不但進一步推高超商咖啡的價格天花板，也讓咖啡由日常生活必需品成為另類的奢侈品。
根據統計，台灣咖啡市場規模超過千億元，每年還以百分之五至八的速度成長，人均消費量約在兩百杯，而民眾除了到星巴克、路易莎與85℃等連鎖咖啡店外消費外，超商更是消費頻率最高的場域，四大超商都搶攻咖啡商機，等同於上萬家咖啡店，也讓咖啡成為超商最重視的「黑金」商機。
而超商咖啡也不斷追求差異化，並提高品質爭取消費者認同，7-ELEVEN宣布，推出「阿里山豆御香藝伎咖啡」每杯手沖價要兩千元，比過去最高價一杯八百元高出不少，預計將掀起精品咖啡迷討論話題。
咖啡業者分析，過去超商開始賣咖啡，就是希望能夠推動咖啡普及，因此與咖啡店每杯動輒上百元不同，價格十分親民，而在建立起民眾喝咖啡習慣後，又反其道而行，部分門市開始走高價路線，但咖啡現在定位在必需品而非奢侈品，因此兩千元的咖啡只是噱頭，目的是與一般連鎖咖啡做出明顯區隔，並試探所謂精品咖啡的價格接受度在哪，為後續布局高價咖啡做準備。
7-ELEVEN表示，於二○一八年就首創精品咖啡品牌「!+? CAFE RESERVE」不可思議咖啡館，瞄準頂級黑金市場，並自二○一九年起持續進行本土咖啡豆經營，透過「專業性」、「故事性」、「標準性」塑造品牌差異，但此次單杯兩千元並不是全面販售，而是限定五家門市且限量銷售，總數不超過五十杯。
超商二哥全家也表示，看好消費者日常對高品質、高ＣＰ值的咖啡需求持續提升，全家Let’s Cafe攜手長期合作夥伴ＵＣＣ，將於全台逾四千四百家門市開賣全新「阿里山極選綜合咖啡」，搶攻高端咖啡市場。由雙冠軍咖啡師團隊監製，並嚴選阿里山鄒族文化部落「優遊吧斯」莊園豆，搭配巴西與哥倫比亞咖啡豆，美式與拿鐵售價皆在百元以下。
萊爾富看重咖啡成為便利商店吸客利器，自二○二四年四月起，投入上億元主打「黑金品牌」策略，對旗下咖啡Hi café進行大幅度升級改造，年銷售量已突破四百萬杯，去年Hi café營收已實現雙位數成長，今年目標再提升兩成。
OKmart自二○一一年開賣現煮咖啡「OK CAFE」，有超過六成民眾選擇購買美式或拿鐵，再透過節慶促銷、製造話題，持續搶攻外帶咖啡市場。
