超商咖啡優惠來了！ 7-11「買1送1」 全家拿鐵第2杯9元
冷冷的天，快來一杯咖啡暖暖身！LINE禮物推7-11電子票券大杯特選美式、馥芮白咖啡「買1送1」；7-11熱梔子花青茶、熱金焙烏龍茶王飲品，通通「買2送2」，還有特大杯濃萃拿鐵／濃萃美式9杯440元，換算1杯只要49元。全家門市有單品拿鐵第2杯9元、大杯冰磚拿鐵第2杯19元，還有特大冰百香QQ綠第2杯10元，奶茶、純茶類則「買1送1」；萊爾富寄杯咖啡買20送20；OK超商特大杯莊園美式／莊園拿鐵（含極淬系列）買2送1。
LINE禮物（7-11電子票券）
大杯冰特選美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）
大杯冰精品馥芮白2杯120元，5折（原價120元、特價60元）
7-ELEVEN
門市｜11/28（五）～11/30（日）
熱梔子花青茶買2送2，5折（原價45元、特價23元）
熱金焙烏龍茶王飲品買2送2，5折
門市｜11/26（三）～12/9（二）
黑金燒仙草暖心價65元，8.7折（原價75元、特價65元）
▼7-11推出黑金燒仙草暖心價65元。（圖／翻攝《7-ELEVEN》粉專）
APP｜11/22（六）～11/30（日）
特大杯濃萃拿鐵／濃萃美式9杯440元，6.5折（原價75元、特價49元）
風味飲指定冰飲8杯440元，7.3折（原價75元、特價55元）
青梅冰茶／一顆檸檬紅茶／一顆檸檬青茶11杯440元，6.7折（原價60元、特價40元）
香鑽水果茶10杯440元，6.3折（原價70元、特價44元）
咖啡珍珠歐蕾9杯440元，6.5折（原價75元、特價49元）
黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶11杯440元，6.7折（原價60元、特價40元）
▼7-11黑五購物節推出一系列咖啡、茶飲優惠，特大杯濃萃拿鐵／濃萃美式9杯440元，換算1杯只要49元。（圖／翻攝《7-ELEVEN》粉專）
全家
門市｜11/26（三）～11/30（日）
中杯單品拿鐵第2杯9元，5.5折（原價90元、特價50元）
大杯單品美式第2杯19元，6.2折（原價80元、特價50元）
大杯冰磚拿鐵第2杯19元，6.3折（原價80元、特價50元）
特大冰百香QQ綠第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
▼全家會員好康優惠，中杯單品拿鐵第2杯9元，大杯單品美式、大杯冰磚拿鐵第2杯19元，特大冰百香QQ綠第2杯10元。（圖／《全家》提供）
門市｜11/26（三）～12/9（二）
拿鐵系列任選第2杯半價，5折
(經典拿鐵、特濃拿鐵、單品拿鐵、卡布奇諾)
單品咖啡全品項第2杯半價，5折
(單品美式、單品拿鐵)
▼全家拿鐵系列、單品咖啡全品項，通通「第2杯半價」。（圖／翻攝《全家》粉專）
APP｜11/25（二）～11/27（四）
中杯經典美式9杯199元，6.4折（原價35元、特價23元）
中杯經典拿鐵8杯199元，5.6折（原價45元、特價25元）
中杯單品美式4杯199元，6.3折（原價80元、特價50元）
中杯單品拿鐵4杯199元，5.6折（原價90元、特價50元）
▼全家經典美式9杯、經典拿鐵8杯、單品美式4杯、單品拿鐵4杯，組合價通通199元。（圖／翻攝《全家》粉專）
門市｜11/26（三）～12/9（二）
白烏龍茶買1送1，5折（原價40元、特價20元）
鮮露紅茶買1送1，5折（原價40元、特價20元）
五窨茉莉茶后買1送1，5折（原價40元、特價20元）
金焙蕎麥茶買1送1，5折（原價40元、特價20元）
白烏龍醇奶茶買1送1，5折（原價55元、特價28元）
鮮露醇奶茶買1送1，5折（原價55元、特價28元）
五窨茉莉醇奶茶買1送1，5折（原價55元、特價28元）
金焙蕎麥醇奶茶買1送1，5折（原價55元、特價28元）
APP｜11/26（三）～12/9（二）
白烏龍茶買5送5，5折（原價40元、特價20元）
鮮露紅茶買5送5，5折（原價40元、特價20元）
五窨茉莉茶后買5送5，5折（原價40元、特價20元）
金焙蕎麥茶買5送5，5折（原價40元、特價20元）
白烏龍醇奶茶買5送5，5折（原價55元、特價28元）
鮮露醇奶茶買5送5，5折（原價55元、特價28元）
五窨茉莉醇奶茶買5送5，5折（原價55元、特價28元）
金焙蕎麥醇奶茶買5送5，5折（原價55元、特價28元）
門市｜11/28（五）～11/30（日）
WA!COOKIES鐵觀音濃茶奶蓋雪糕買1送1，5折（原價49元、特價25元）
FMC鹼性離子水1385ml買1送1，5折（原價35元、特價17元）
奧利奧香草捲心酥買1送1，5折（原價39元、特價20元）
農心爽口海鮮味烏龍麵買1送1，5折（原價49元、特價25元）
酷繽沙買1送1，5折（原價65元、特價33元）
米香萃奶昔買1送1，5折（原價69元、特價35元）
萊爾富
門市｜11/26（三）～12/23（二）
大杯恐龍巧克力歐蕾買1送1，5折（原價65元、特價33元）
大杯巧克力歐蕾買1送1，5折（原價65元、特價33元）
大杯巧克力珍珠歐蕾買1送1，5折（原價79元、特價40元）
紅玉紅茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
四季春青茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
桂圓紅棗茶買1送1，5折（原價65元、特價33元）
黑糖薑茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
大杯摩卡咖啡買1送1，5折（原價70元、特價35元）
大杯醇脆黑糖拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
中杯橙香美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
大杯橙香拿鐵買1送1，5折（原價45元、特價23元）
APP｜11/26（三）～12/23（二）
大杯特濃美式買20送20，5折（原價55元、特價28元）
大杯特濃拿鐵買20送18，5.3折（原價65元、特價35元）
門市｜即日起～12/30（二）
綠の拿鐵嚐鮮價59元，7.5折（原價79元、特價59元）
門市｜11/26（三）～11/30（日）
比非多發酵乳471ml買2送1，5折（原價40元、特價20）
好時金磚杏仁夾餡黑巧克力買1送1，5折（原價45元、特價23元）
農心爽口海鮮烏龍麵買1送1，5折（原價49元、特價25元）
蘇菲指定品項，任選三件139元，4.7折（原價99元、特價47元）
可口可樂櫻桃口味600ml買1送1，5折（原價35元、特價18元）
杜老爺藍莓優格冰淇淋甜筒買1送1，5折（原價45元，特價23元）
農心安城湯麵（杯)買1送1，5折（原價49元，特價25元）
新貴派金黃焦糖花生威化餅，特價2件30元，5折（原價30元，特價15元）
門市11/27（四）～11/29（六）
大杯特濃拿鐵，第二杯5元(原價65元特價30）
茶碗蒸(日式/海鮮/玉米濃湯/大蝦蝦)，任二件75元(原價45元、特價38元）
乳香世家全脂大鮮乳936ml，2件179元(原價102元、特價51元）
龍蝦沙拉三角飯糰，特價二件55元(原價35元、特價28元）
厚排骨飯，特價二件190元(原價109元、特價95元）
卡迪那小德薯/可樂果Mini系列，第二件6折(原價25元，特價20元）
HAOHAO酸辣蝦味麵（包)，買二送一(原價19元，特價13元）
張君雅小妹妹系列，任選第2件6折，(原價25元，特價20元）
OKmart
門市｜11/25（二）～11/27（四）
特大杯莊園美式買2送1，6.7折（原價60元、特價40元）
特大杯莊園拿鐵買2送1，6.7折（原價70元、特價47元）
極淬莊園美式買2送1，6.7折（原價70元、特價47元）
極淬莊園拿鐵買2送1，6.7折（原價80元、特價53元）
門市｜11/13（四）～12/10（三）
指定飲品任選2杯只要99元
（指定飲品：黑糖桂圓紅棗茶、黑糖薑茶、阿華田系列、焙茶拿鐵、錫蘭紅茶拿鐵、靜岡抹茶拿鐵）
（封面圖／7-11提供）
